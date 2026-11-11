Luis Menor, presidente de la Diputación: "Esta celebración permítenos sentir esas dúas formas de amar a Ourense”

El Teatro Principal acogió la gala de entrega del Premio Ourensanía 2026, que reconoció la trayectoria centenaria de la coral De Ruada y el legado científico de Marita Souto. El acto sirvió para repasar el impacto de ambos galardonados en la provincia a través de las intervenciones del presidente provincial, el jurado de los premios y la representación familiar de la investigadora.

Luis Menor, presidente de la Diputación: “A coral De Ruada é unha experiencia que compartimos moitas xeracións”

Luis Menor, presidente de la Diputación, durante su discurso. | Xesús Fariñas

El presidente de la Diputación, Luis Menor, elogió a los galardonados señalando que encarnan “dúas formas de amar a Ourense”, una convertida en sonido y otra nacida del agua termal. Menor fue claro: “dicir que a coral De Ruada representa o sentir ourensán é falar dunha experiencia que compartimos moitas xeracións”, agradeciendo su labor para mantener viva una tradición que “vive porque alguén a comparte e porque alguén se ilusiona con recibila”. Asimismo, el mandatario provincial tuvo sentidas palabras de afecto para Marita Souto, a quien definió como “a gardiá dos nosos mananciais”, recordando con emoción la profunda huella científica y humana de una mujer que “axudounos a coñecer mellor as nosas augas e a comprender o que significan para o futuro de Ourense”.

Daniel Alexio Nanín, nieto de Marita Souto: “La energía y el legado de mi abuela siguen hoy más vivos que nunca”

Daniel Alexio Nanín, nieto de Marita Souto. | Xesús Fariñas

Daniel Alexio Nanín, nieto de Marita Souto, intervino en el acto en representación de su familia, confesando la profunda emoción de tomar la palabra: “Para mí como nieto me resulta especialmente emocionante subir hoy a este atril”. Nanín retrató la entrega de su abuela, recordando que “era inquieta, trabajadora, exigente, perfeccionista y tremendamente activa”, y destacó que “quienes la conocimos sabemos bien que nunca hacía nada a medias; cuando se implicaba en un proyecto lo hacía con el alma”. Dirigiéndose a ella, proclamó que “tu energía y tu legado siguen más vivos que nunca”, antes de pedir a las autoridades “que no dejen que todo ese esfuerzo caiga en el olvido” y rogarles que sigan luchando con firmeza por el funcionamiento y la continuidad de las instalaciones termales de Ourense.

Eva Torres, representante del jurado del Premio Ourensanía

Eva Torres, representante del jurado. | Xesús Fariñas

Eva Torres, representante del jurado del Premio Ourensanía, fue la encargada de leer el fallo en el que se acordó conceder, por unanimidad, el galardón a la coral De Ruada: “O xurado quere salientar a súa traxectoria e continuada contribución á cultura ourensá e galega, así como a súa capacidade para manter viva, transmitir e proxectar a identidade cultural de Ourense ao longo de máis dun século. Este premio pretende recoñecer unha forma de entender e exercer a pertenza a Ourense a través da cultura, da lingua e da música, representando unha ourensanía exercida e compartida”. Por último, el fallo incluyó el premio de honor, a título póstumo, a Marita Souto en reconocimiento a “a súa excepcional traxectoria científica e a súa achega ao patrimonio termal ourensán”, aseveró Torres.