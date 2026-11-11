Luis Menor, presidente de la Diputación: "Esta celebración permítenos sentir esas dúas formas de amar a Ourense”
PREMIO OURENSANÍA 2026
La entrega de los galardones a la coral De Ruada y a Marita Souto ensalza la identidad, la cultura y el patrimonio de la provincia de Ourense. Luis Menor, presidente de la Diputación, aseguró que “A coral De Ruada é unha experiencia que compartimos moitas xeracións”
El Teatro Principal acogió la gala de entrega del Premio Ourensanía 2026, que reconoció la trayectoria centenaria de la coral De Ruada y el legado científico de Marita Souto. El acto sirvió para repasar el impacto de ambos galardonados en la provincia a través de las intervenciones del presidente provincial, el jurado de los premios y la representación familiar de la investigadora.
Luis Menor, presidente de la Diputación: “A coral De Ruada é unha experiencia que compartimos moitas xeracións”
El presidente de la Diputación, Luis Menor, elogió a los galardonados señalando que encarnan “dúas formas de amar a Ourense”, una convertida en sonido y otra nacida del agua termal. Menor fue claro: “dicir que a coral De Ruada representa o sentir ourensán é falar dunha experiencia que compartimos moitas xeracións”, agradeciendo su labor para mantener viva una tradición que “vive porque alguén a comparte e porque alguén se ilusiona con recibila”. Asimismo, el mandatario provincial tuvo sentidas palabras de afecto para Marita Souto, a quien definió como “a gardiá dos nosos mananciais”, recordando con emoción la profunda huella científica y humana de una mujer que “axudounos a coñecer mellor as nosas augas e a comprender o que significan para o futuro de Ourense”.
Daniel Alexio Nanín, nieto de Marita Souto: “La energía y el legado de mi abuela siguen hoy más vivos que nunca”
Daniel Alexio Nanín, nieto de Marita Souto, intervino en el acto en representación de su familia, confesando la profunda emoción de tomar la palabra: “Para mí como nieto me resulta especialmente emocionante subir hoy a este atril”. Nanín retrató la entrega de su abuela, recordando que “era inquieta, trabajadora, exigente, perfeccionista y tremendamente activa”, y destacó que “quienes la conocimos sabemos bien que nunca hacía nada a medias; cuando se implicaba en un proyecto lo hacía con el alma”. Dirigiéndose a ella, proclamó que “tu energía y tu legado siguen más vivos que nunca”, antes de pedir a las autoridades “que no dejen que todo ese esfuerzo caiga en el olvido” y rogarles que sigan luchando con firmeza por el funcionamiento y la continuidad de las instalaciones termales de Ourense.
Eva Torres, representante del jurado del Premio Ourensanía
Eva Torres, representante del jurado del Premio Ourensanía, fue la encargada de leer el fallo en el que se acordó conceder, por unanimidad, el galardón a la coral De Ruada: “O xurado quere salientar a súa traxectoria e continuada contribución á cultura ourensá e galega, así como a súa capacidade para manter viva, transmitir e proxectar a identidade cultural de Ourense ao longo de máis dun século. Este premio pretende recoñecer unha forma de entender e exercer a pertenza a Ourense a través da cultura, da lingua e da música, representando unha ourensanía exercida e compartida”. Por último, el fallo incluyó el premio de honor, a título póstumo, a Marita Souto en reconocimiento a “a súa excepcional traxectoria científica e a súa achega ao patrimonio termal ourensán”, aseveró Torres.
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