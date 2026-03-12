Luz verde a la reforma del antiguo Hotel Miño en Ourense

2,3 MILLONES

La junta de gobierno local prevé dar luz verde este jueves a la licencia para la rehabilitación del antiguo Hotel Miño (Paseo, 4) y el edificio colindante de Cardenal Quiroga (nº17). La obra rehabilitará el inmueble de Paseo y otro anexo por 2,3 millones

El Concello de Ourense pone fin a años de incertidumbre urbanística en la zona más exclusiva de la ciudad, aunque el desbloqueo llega tras un largo paréntesis administrativo y el reciente riesgo de derrumbe. La junta de gobierno local prevé dar luz verde este jueves a la licencia para la rehabilitación del antiguo Hotel Miño (Paseo, 4) y el edificio colindante de Cardenal Quiroga (nº17).

El proyecto, ligado a inversores foráneos, está liderado por la firma Promociones Lentille y cuenta con un presupuesto de ejecución cercano a los 2,3 millones de euros. La resolución autorizará el proyecto básico y de ejecución para ambos inmuebles.

La intervención supondrá la recuperación de las fachadas históricas diseñadas por Daniel Vázquez-Gulías para crear un complejo de uso mixto con 15 viviendas, garajes y dos locales comerciales —el que ocupaba Bazar Orense hasta 2014 y otro en Cardenal Quiroga, donde había una tienda de ropa—. Se recuperará así el uso residencial y comercial del histórico edificio.

Dada la sensibilidad del inmueble, protegido por el Plan Especial de Reforma Interior, la licencia llega tras obtener los parabienes definitivos de Arqueología y los informes técnicos municipales. Con este paso, la propiedad tiene vía libre para iniciar las obras. Según la licencia, disponen de tres años para finalizar los trabajos.

