Luz verde a la reforma del antiguo Hotel Miño en Ourense

"FACER 20 LISTAS"
Ana Méndez pide un perfil “de consenso” como líder del PP de Ourense
2,3 MILLONES
El Concello de Ourense pone fin a años de incertidumbre urbanística en la zona más exclusiva de la ciudad, aunque el desbloqueo llega tras un largo paréntesis administrativo y el reciente riesgo de derrumbe. La junta de gobierno local prevé dar luz verde este jueves a la licencia para la rehabilitación del antiguo Hotel Miño (Paseo, 4) y el edificio colindante de Cardenal Quiroga (nº17).
El proyecto, ligado a inversores foráneos, está liderado por la firma Promociones Lentille y cuenta con un presupuesto de ejecución cercano a los 2,3 millones de euros. La resolución autorizará el proyecto básico y de ejecución para ambos inmuebles.
La intervención supondrá la recuperación de las fachadas históricas diseñadas por Daniel Vázquez-Gulías para crear un complejo de uso mixto con 15 viviendas, garajes y dos locales comerciales —el que ocupaba Bazar Orense hasta 2014 y otro en Cardenal Quiroga, donde había una tienda de ropa—. Se recuperará así el uso residencial y comercial del histórico edificio.
Dada la sensibilidad del inmueble, protegido por el Plan Especial de Reforma Interior, la licencia llega tras obtener los parabienes definitivos de Arqueología y los informes técnicos municipales. Con este paso, la propiedad tiene vía libre para iniciar las obras. Según la licencia, disponen de tres años para finalizar los trabajos.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
"FACER 20 LISTAS"
Ana Méndez pide un perfil “de consenso” como líder del PP de Ourense
80 CASOS DE RIESGO
Riesgos emocionales entre los jóvenes de familias vulnerables en Ourense
DECLARACIÓN JUDICIAL
Duelo vecinal en Leiro: a golpes con la silla, un nunchaku y gas pimienta
Lo último
EL ÁLAMO
La pesa del aizkolari
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Medio Rural dobra os cartos para limpar franxas EN oURENSE
DERBI GALLEGO
Solo faltó que fuese sábado
DOS LESIONES
El regreso más esperado en el Arnoia