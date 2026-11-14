Madre de mellizos, exgestor deportivo e hija de letrado: tres caminos que se incorporan a la abogacía ourensana

Coincidiendo con la festividad de San Martiño, el Colegio de Abogados de Ourense sumó cinco nuevos colegiados. Entre ellos están Karina Dorch, Jorge Espinosa y Rosario Huidobro que formalizaron su entrada en la profesión desde puntos de partida muy distintos.

Karina Dorch: “Me formé mientras trabajaba y criaba a mis hijos, con organización se puede”

Desde niña, Karina Dorch sabía que quería dedicarse al derecho. Empezó la carrera en la Universidad de Buenos Aires, sin embargo, por ciertas circunstancias, no pudo finalizarla en aquel momento. No se dio por vencida.

Karina Dorch prestando juramento con su madrina, Fátima Salgado. | Alan Perez

Cuando llegó a Ourense volvió a empezar de cero en el Campus, a la vez que trabajaba y criaba a sus mellizos. “Con organización se puede todo y cuando realmente te apasiona lo vives de otra manera”, subraya orgullosa de haber cumplido su sueño, amadrinada por Fátima Salgado.

Rosario Huidobro: “La justicia está mal, entiendo a la gente que desde fuera la critica”

A Rosario Huidobro la pasión por la abogacía le viene de familia, pero no la presionaron para elegir este camino. Su padre, Marcos Huidobro, le contó de primera mano la dureza de la profesión, aun así ella quiso seguir sus pasos.

Rosario Huidobro prestando juramento. | Alan Perez

Fue él quien le puso la toga de colegiada. “Se me cae la baba, que voy a decir”, presumió orgulloso ante los presentes. Ahora le toca a ella vivir sus propias experiencias en la profesión y lo hace con “un poco de nervios”. “La situación de la justicia está mal, entiendo a la gente que desde fuera la critica”, apunta.

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Jorge Espinosa: “Tenía una carrera profesional diferente, pero en el covid me animé a cambiar”

A sus 48 años, Jorge Espinosa acaba de colegiarse. Era gestor de instalaciones deportivas, pero la pandemia le llevó a dar un giro en su vida. “Llevaba tiempo dándole vueltas, tenía una carrera profesional diferente, pero en el covid me animé cambiar”, explica satisfecho por haber dado el paso.

Jorge Espinosa poniéndose la toga. | Alan Perez

Le gusta mucho el derecho penal, aunque reconoce que no tiene muy claro “cómo lo gestionaría a nivel emocional”. Por ello, se decanta por la rama civil en la que su padrino, Eloy Jesús Rodríguez, está especializado.