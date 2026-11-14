El Colegio de la Abogacía de Ourense celebra su patrón entre el relevo generacional y el homenaje a sus veteranos

El Colegio de la Abogacía de Ourense celebró ayer la festividad de su patrón, San Martiño, con una jornada marcada por el relevo generacional y el reconocimiento a la trayectoria profesional. Por la mañana, cuatro mujeres y un hombre prestaron juramento para incorporarse al colectivo, la cifra más baja de los últimos años, en un momento en el que hay 623 colegiados ejerciendo (la organización no precisó la cifra de los que no están en activo).

La profesión atraviesa un momento de grandes retos, en parte relacionados con la transformación digital y social. “La inteligencia artificial, los nuevos entornos digitales y la rapidez de los procesos exigen una formación continua”, reconoció la vicedecana Margarita Caneiro, reponsable de presentar el acto. Sin embargo, subrayó a las nuevas incorporaciones del colegio: “En medio de este mundo cambiante, hay algo que ninguna máquina ni ningún algoritmo podrá sustituir jamás: la humanidad, la empatía, el juicio ético y la independencia incorruptible del abogado”.

Acto de homenaje a los abogados más veteranos del Colegio. | Martiño Pinal

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En este sentido, Karina Dorch, Jorge Espinosa, Blanca Fernández, Rosario Huidobro y Meritxell Miró tienen ahora la responsabilidad de “hablar en nombre de la justicia” y tratar la toga “con todo el respeto que se merece”. Son precisamente esos valores los que han defendido los abogados homenajeados por la tarde en el Teatro Principal, por su labor durante los últimos 25 años o en los más de 40 de profesión, dependiendo del caso.

Una trayectoria a destacar

Jorge Temes lleva 43 años de ejercicio. Aunque en sus comienzos se inclinó por el Derecho Laboral, acabó decantándose por las causas penales. “Los penalistas son los abogados más genuinos, una materia muy vocacional”, asegura.

Me incliné por el Derecho Penal porque es una materia muy vocacional

Ha defendido a políticos de todas las siglas y ha estado en casos muy mediáticos que le han dejado mella como la muerte de Nerea Añel -”no se llegó a hacer justicia y hubo una investigación deficiente”- o el crimen de Velle -”un asesinato de una enorme brutalidad”-.