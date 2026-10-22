El magistrado José Luis Castro: “Los jóvenes yihadistas solo tienen en común la idea de vulnerabilidad”

El magistrado José Luis Castro, ayer junto a Martín Outeiriño, del departamento de Marketing de La Región, y el doctor en Derecho Miguel Ángel Michinel.

El Foro La Región ofreció ayer una conferencia sobre la radicalización yihadista en menores. El encargado de impartirla fue un profundo conocedor de esta realidad, el magistrado ourensano José Luis Castro, titular del Juzgado Central de Menores y Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.

Miguel Ángel Michinel, doctor en Derecho y profesor de la Universidade de Vigo, introdujo al ponente y destacó la importancia del tema de debate. “Es de gran trascendencia porque según los últimos datos, de los más de 300 casos de yihadistas detenidos, un tercio son menores”, señaló.

Castro empezó la charla poniendo el foco de lo que sería a la postre la conclusión final de su charla: la importancia de la prevención. Antes de ello, hizo un repaso sobre casos de delincuencia protagonizados por jóvenes. En concreto se centró en el ámbito del yihadismo, un fenómeno que no es episódico. “Tenemos un problema serio”, aseguró.

Al respecto, explicó que no existe un perfil similar entre estos menores. Tenemos gente que habla cuatro o cinco idiomas, hijos de grandes empresarios a nivel europeo o que pertenecen a altos niveles económicos”, explicó. Solo hay, indicó, un elemento común entre ellos: la idea de la vulnerabilidad.

Tampoco la nacionalidad es un factor relevante. “Siempre estamos hablando de la inmigración como un cauce de delincuencia y el 70% de estos jóvenes son españoles”, aseguró. Hoy su mayor preocupación es la interrelación entre el yihadismo tradicional (Daesh) y otras formas de delincuencia como, por ejemplo, las bandas juveniles.

Entre los que captan a estos jóvenes hay un abanico grande: organizaciones terroristas, mafias del crimen organizado o movimientos radicales y nihilistas que promueven el supremacismo blanco o la destrucción de la sociedad.

La forma de reclutar a los menores es muy variada: redes sociales, chats de videojuegos o la música. Castro habló ayer también del conocido como sicariato. “Es fundamentalmente una figura sueca que pretende que menores de 16 años puedan ejecutar actividades delictivas, fundamentalmente asesinatos. Es un reclutamiento digital, se le ofrece dinero rápido en 48 horas, se le pagan los billetes y proporcionan armas de fuego y estos muchachos vienen principalmente a Dinamarca o España”, explicó.

Importancia de la prevención

Para combatir este tipo de delincuencia puso mucho énfasis en la prevención. Castro señaló como tabla de salvación principalmente la educación, concretamente en los maestros, “Si los apoyamos es probable que podamos prever las cuestiones de las que les estoy hablando, necesitamos que puedan conocer las señales que pueden dar la alarma de que una persona puede estar en un proceso de radicalización en contra de su voluntad porque son personas vulnerables”.

Una vez estos jóvenes cumplen la pena, la misión principal es que no vuelvan a delinquir, algo que se está consiguiendo. “La reincidencia de los jóvenes yihadistas a día de hoy es cero absoluto, hay un gran trabajo detrás”, afirmó Castro.