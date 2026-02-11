El mal tiempo y un Entroido tempranero lastran las rebajas en Ourense

Aunque hace años que el periodo de rebajas “perdió su encanto”, el comercio local de Ourense reconoce que el túnel de borrascas, que ha traído consigo el inicio del 2026, está afectando notablemente a las ventas. “Las rebajas empezaron muy bien, pero se desinflaron demasiado pronto”, lamenta el presidente del Centro Comercial Aberto Ourense Centro, Luis Rivera, quien indica que la campaña “debería llegar hasta finales de febrero”.

“Este tiempo no invita a la gente a salir de casa, no hay nadie en las calles y eso influye directamente en las tiendas”, apunta Rivera, quien reconoce que muchos clientes “llegan porque se están dando un paseo” y eso si llueve no pasa. Con todo, este comerciante apunta también que el hecho de que el Entroido sea tan pronto este año tampoco ha ayudado. “Cuando las festividades son tan seguidas (en este caso Navidad y Entroido) se nota en las ventas, porque la gente controla más sus gastos”, explica.

La presidenta de la Federación de Comercio de Ourense, Beatriz Gómez, coincide en que “la economía de las familias no llega para todo”. Esto pasa con el Entroido pero también con el aumento de periodos de ofertas. “Tener el Black Friday antes de empezar la temporada no ayuda”, señala Gómez.

El centro comercial se convierte en el refugio perfecto para hacer frente a la lluvia. | Lucía Otero

Una realidad diferente

En la otra cara de la moneda, el centro comercial Ponte Vella ha empezado el año de una forma distinta. El gerente, Marcos Vila, hace una “valoración positiva” de la campaña de rebajas. “Tenemos un gran número de tiendas, variadas, que ofrecen descuentos y eso es un atractivo”, resalta.

Además, reconoce que las condiciones meteorológicas también han influido en el comportamiento de los consumidores, “favoreciendo la compra de productos de temporada de invierno”. En este sentido, Vila indica que los datos de afluencia que manejan “reflejan un aumento continuado de visitas y accesos al centro, lo que confirma el buen comportamiento en la evolución de la campaña de rebajas”.

Optimizar la selección de productos

Las nuevas tendencias de consumo no son las únicas que ha condicionado los hábitos del pequeño comercio. El cambio climático, con frecuentes saltos de frío a calor sin sentido, obliga a los comerciantes a tener una variedad más amplia de productos en todas las épocas del año.

“Las temporadas ya no se diferencian”, subraya Luis Rivera, presidente del Centro Comercial Aberto Ourense Centro, quien asegura que el tiempo es “un factor clave a la hora de seleccionar las prendas” y es algo “imposible de predecir”. Esta situación les lleva a “comprar de manera quirúrgica” para no tener “sobre stock”. Así, la presidenta de la Federación de comercio, Beatriz Gómez, apunta que aunque ahora llegue la temporada de primavera, “seguirá habiendo prendas de invierno un par de meses más”.