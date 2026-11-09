Maniobras peligrosas y coches modificados: multan a 31 conductores en una quedada de coches en Ourense

Una concentración de vehículos celebrada en Castro de Beiro, en Ourense, terminó con 31 conductores denunciados por distintas infracciones de tráfico. La mayoría de las denuncias corresponden a maniobras peligrosas que pueden acarrear multas de 500 euros y la retirada de seis puntos del carné.

Los agentes también detectaron vehículos con modificaciones no autorizadas y otros que circulaban sin tener la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor.

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Las autoridades advierten especialmente de los riesgos asociados a las aceleraciones bruscas, maniobras peligrosas y las conocidas como "pasadas", habituales en algunas de estas concentraciones, que pueden poner en peligro tanto a sus participantes como al resto de conductores y vecinos. No es la primera intervención de estas características en Castro de Beiro. En marzo de 2025, otro dispositivo similar terminó con 21 conductores denunciados.

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En estos casos, las penas pueden alcanzar entre seis meses y dos años de prisión, además de la retirada del permiso de conducir de uno a seis años. En los supuestos más graves, las condenas pueden elevarse hasta los cinco años de cárcel.