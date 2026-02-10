CGT mantiene la huelga y provoca cancelaciones con viajeros tirados en Ourense

La huelga en el sector ferroviario cuya convocatoria suspendieron UGT, CC.OO. y Semaf, pero mantienen CGT y SF, ha provocado la supresión de hasta nueve trenes en Galicia este martes, según informa la primera de las centrales que siguen llamando al paro. Los pasajeros se han visto afectados por sorpresa, siendo desconcertados y tirados en diversos casos, tras el inicial anuncio de que se había desconvocado el lunes por la tarde.

En concreto, esta manifestación ha afectado a Ourense con un tren suprimido entre la ciudad y A Coruña (debía salir a las 6,40 horas) y otro entre Vigo y la capital (7,47 horas). Lo mismo ha sucedido con un servicio de Ourense a A Coruña que tenía hora de salida a las 9,55 horas.

También se informa de la supresión de dos trenes que debían circular entre Vigo y A Coruña, con salida desde la ciudad olívica a las 7,00 y a las 8,00 horas. Además, se han suspendido dos servicios, en este caso en dirección contraria, A Coruña-Vigo, previstos para las 11,06 y las 12,00 horas de este martes. También se han visto afectados uno de Vigo a Oporto (8,55 horas) y otro de Oporto a Vigo.

CGT mantiene la huelga del sector ferroviario

FF-CGT mantiene la huelga convocada para este martes 10 de febrero y el miércoles 11 en Adif, Renfe, Iryo, Ouigo y Serveo al considerar que los acuerdos alcanzados por el Gobierno y los tres principales sindicatos del sector ferroviario --CCOO, UGT y Semaf-- son "insuficientes".

En un comunicado, CGT ha afirmado que los acuerdos "no suponen un cambio real del modelo ferroviario", sino un "nuevo parche destinado a desactivar el conflicto sin abordar las causas que han llevado al sector a la situación actual". "Vuelven a dejar fuera a una parte importante del sector y de sus plantillas", ha argumentado.

La organización sindical también ha sostenido que "no se pueden desconvocar huelgas sin un análisis riguroso, profundo y honesto de los acuerdos que se plantean", especialmente tras semanas de movilización y con un "sector al límite".

Para CGT, en el texto faltan "elementos esenciales" que afectan directamente a la seguridad, a las condiciones laborales y al funcionamiento del sistema. Así, entre otras cuestiones, señala que no se abordan los problemas de las empresas privadas, "donde persisten la precariedad, la sobrecarga de trabajo y la falta de medios", ni tampoco se establece una dotación mínima obligatoria de personal a bordo de los trenes.

Acuerdo de los principales sindicatos

Semaf (maquinistas), CCOO y UGT desconvocaron el lunes por la tarde la huelga de trenes que iba a alargarse hasta el miércoles, tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que aumenta el empleo y la inversión en el sector.

Según el acuerdo firmado entre los sindicatos y el ministerio que dirige Óscar Puente, una de las medidas es incrementar las plantillas de Adif y Renfe en hasta 3.600 plazas adicionales. También incluye un plan de choque con un fuerte refuerzo de inversión en mantenimiento de la red ferroviaria entre 2026 y 2030 y de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), entre otras medidas.

Al igual que CGT, SF-Intersindical y Alferro no han participado en las negociaciones y no han desconvocado la huelga, por lo que la misma sigue adelante, aunque ahora con menos apoyo.