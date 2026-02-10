Cancelaciones y retrasos de más de una hora por la huelga ferroviaria en Ourense

Colapso en la estación de Ourense por las largas esperas de los viajeros

La huelga ferroviaria de ayer provocó varias cancelaciones en trenes con llegada y destino a Ourense, así como retrasos en la mayoría de los viajes, superando en algunos casos la hora de duración.

Esta situación dejó en la estación momentos de colapso ante la espera de los pasajeros y la tardanza de los transbordos, que obligó a algunos trenes a retrasar su salida. Mientras que también hubo otros instantes en los que la terminal ourensana se encontraba desértica ante la llegada tardía de trenes y al aviso de cancelación a los viajeros.

Los principales destinos afectados por las supresiones fueron Madrid, hacia donde no salieron los AVE de las 8,25 horas y de las 15,13 horas, Vigo, con cancelaciones tanto a la mañana como a la tarde y especialmente O Carballiño, hacia donde solo salió uno de los tres regionales diarios.

En cuanto a los retrasos, algunos usuarios tuvieron que realizar esperas que superaron la hora de duración. El Avant hacia A Coruña, con salida inicial a las 12,40 horas, prolongó su marcha hasta 1 hora y quince minutos después, mientras que un AVE procedente de Alicante llegó a la estación de Ourense a las 13,30 horas, cuando estaba establecida a las 12,18 horas.

“Estuvimos parados cerca de una hora antes de entrar en Madrid”, aseguró Begoña Fuente, una de las pasajeras del tren de Alicante.

Desde Santiago de Compostela también hubo largas esperas en los diferentes trayectos. “El principal problema fue el control de acceso, que estuvo cerrado durante cuarenta minutos, afectando a todos los trenes”, confirmó Hugo Fernández, viajero llegado de la capital gallega.

El parón, que reivindicaba un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario, estaba previsto hasta el miércoles, pero solo estuvo oficialmente activo durante la mañana, con un 11,6% de seguimiento de la plantilla de Renfe, hasta que los sindicatos convocantes y el Ministerio de Transportes llegaron a un acuerdo. Este recogió superar los 1.000 millones de euros hasta 2030 para mantenimiento ferroviario, crear 2.400 plazas en Adif y 1.200 contratos en Renfe.

Así a todo la compra de billetes para diferentes trenes de hoy y mañana todavía sigue bloqueada en la web y aplicación de Renfe, marcando como motivo la huelga.