Manuel es invidente lleva dos meses en rehabilitación por una caída con una baldosa rota en Ourense

El estado de las aceras de la ciudad supone un auténtico peligro para los viandantes, especialmente para aquellos con discapacidad visual, para los que caminar por Ourense supone cada vez más un riesgo, debido a unas calles llenas de baldosas rotas, baches y obstáculos, que están cada vez peor adaptadas para las personas con discapacidades.

Manuel Mella Mato, es un hombre invidente, que, tras sufrir una grave caída en la vía pública el 23 de diciembre, todavía sigue en proceso de rehabilitación después de dos meses y busca testigos para poder denunciar esta situación.

Mella regresaba a casa desde el centro comercial de noche con su familia, cuando por la rúa Sáenz Díez, a la altura de la churrería de salesianos, tropezó con una baldosa rota, lo que le provocó un gran golpe. “Quedé aturdido, sangraba a montones por la nariz y estaba en shock”, confesó el hombre.

El afectado todavía sigue acudiendo a tratamiento médico para paliar las secuelas del incidente, en una muñeca, una mano, un hombro y en especial en dos dedos, que todavía le duelen bastante.

El hombre denunció ante la Policía y pidió cámaras de la zona, pero tras más de una semana ya no tenían vídeos registrados y eran además de baja calidad, según indica, por lo que pide que los testigos del suceso le ayuden.

Este caso no es aislado y por la situación de las vías de la ciudad, Mella destaca que “es un martirio andar por las calles” y solicita “más mantenimiento”, resaltando que “para que arreglen una baldosa tienes que romperte los cuernos”.