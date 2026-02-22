ACERAS EN MAL ESTADO
Una mujer herida tras caer por una baldosa en mal estado en Ourense
El mal estado de las calles y aceras de Ourense provoca que una mujer resulte herida tras caer en la rúa Eulogio Gómez Franqueira debido a una baldosa en mal estado.
En torno a las 12,00 horas de este domingo se produjo la caída de una mujer provocando que tuviera que ser atendida por un corte en su mano a causa de una baldosa en mal estado. Este accidente se suma a los constantes problemas que están causando las focanchas a lo largo de toda la ciudad.
Hasta el lugar de los hechos tuvo que trasladarse una ambulancia para atender a la mujer que necesitaba de unos puntos de sutura para parar la hemorragia en la cortada que tenía en su mano.
