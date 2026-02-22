EDITORIAL
El gobierno de Sánchez le corta la luz a la Galicia vaciada

Una mujer herida tras caer por una baldosa en mal estado en Ourense

ACERAS EN MAL ESTADO

Una baldosa en mal estado en la rúa Eulogio Gómez Franqueira, en Ourense, provocó la caída de una mujer que terminó herida.

Baldosa levantada en rúa Eulogio Gómez Franqueira
Baldosa levantada en rúa Eulogio Gómez Franqueira | La Región

El mal estado de las calles y aceras de Ourense provoca que una mujer resulte herida tras caer en la rúa Eulogio Gómez Franqueira debido a una baldosa en mal estado.

En torno a las 12,00 horas de este domingo se produjo la caída de una mujer provocando que tuviera que ser atendida por un corte en su mano a causa de una baldosa en mal estado. Este accidente se suma a los constantes problemas que están causando las focanchas a lo largo de toda la ciudad.

Hasta el lugar de los hechos tuvo que trasladarse una ambulancia para atender a la mujer que necesitaba de unos puntos de sutura para parar la hemorragia en la cortada que tenía en su mano.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats