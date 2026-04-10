Manuel Leyes Vence, traumatólogo ourensano: "Es saludable hacer deporte a cualquier edad, pero con cabeza"

El traumatólogo Manuel Leyes Vence (Ourense, 1967), uno de los grandes referentes en cirugía ortopédica y medicina deportiva a nivel internacional, participó este jueves en el Centro Cultural Marcos Valcárcel en una charla organizada por la Academia Médico Quirúrgica. Su intervención, “Del quirófano al podio”, abordó cómo los avances médicos han cambiado la recuperación de lesiones y la práctica deportiva.

Pregunta. ¿Qué diferencia hay entre operar a un deportista de élite y a un paciente normal?

Respuesta. En el deportista la cirugía busca devolverle al mismo nivel competitivo que tenía antes. El paciente no se conforma con volver a jugar, quiere rendir igual que antes de la lesión. Además, una mayor disposición de medios. También suelen tener mejores condiciones físicas y mentales, lo que favorece el proceso.

P. ¿Hay lesiones que antes acababan carreras y ahora no?

R. Sí, han mejorado tanto las técnicas quirúrgicas como la rehabilitación. Ahora son más individualizadas, menos invasivas y permiten recuperaciones más rápidas. Antes se seguían tiempos estándar, hoy se avanza según indicadores individuales. También se tiene en cuenta el aspecto psicológico y las afectaciones neurológicas.

P. ¿Estos avances llegan también al sistema público?

R. Sí, es parecido a lo que ocurre en la Fórmula 1, lo que se prueba en la élite acaba llegando al conjunto del automovilismo. Muchas técnicas que funcionan con deportistas profesionales se trasladan después a la población general, esa es nuestra intención, ser una especie de laboratorio.

P. En cuanto a prevención, ¿cuál es el mayor error que comete la gente que hace deporte amateur?

R. No adecuar las cargas de entrenamiento. Tampoco hay cultura de hacerse un chequeo médico previo. Mucha gente empieza actividades exigentes sin preparación, influida por redes sociales o retos. Además, no todos los deportes son adecuados para todo el mundo.

P. ¿Cuándo un dolor deja de ser normal y debe empezar a preocupar?

R. En la rodilla, por ejemplo, si aparece líquido, pérdida de movilidad o el dolor persiste en el tiempo, hay que consultarlo. Si se deja pasar, problemas que tendrían solución pueden acabar complicándose.

P. Cada vez hay más gente que empieza a hacer deporte a edades avanzadas.

R. Sí, y es muy saludable, pero hay que hacerlo con cabeza. Si no hay hábito ni supervisión, el riesgo de lesión es alto. Es importante empezar de forma progresiva, con técnica adecuada y adaptándolo. En todo caso, es muy positivo. Uno de los problemas de las personas mayores es la pérdida de masa muscular, y hacer ejercicio de ese tipo es fundamental para mantener su salud y la calidad de vida.