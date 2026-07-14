El mapa de los grandes conciertos deja aislada a Ourense

La parálisis cultural de Ourense durante julio y agosto contrasta con la intensa actividad que caracteriza a las demás ciudades gallegas. Cada una, de acuerdo con su tamaño, población y características, realiza un esfuerzo por articular propuestas atractivas durante los meses estivales tanto para su población como para los visitantes.

Incluso en las ciudades más pequeñas conviven la iniciativa pública y la privada mediante la organización de diferentes ciclos, festivales y programas capaces de mantener la cultura como uno de los principales atractivos del verano.

Vigo

Castrelos vuelve a funcionar un año más como uno de los grandes escenarios estivales de Galicia. La legendaria banda Deep Purple actuó el 2 de julio ante miles de personas y la programación todavía tiene por delante a propuestas tan diferentes como Molotov, Chayanne, The Corrs, Iván Ferreiro y Abraham Mateo, además del FNAC Live en agosto. A estos conciertos multitudinarios se suman ópera, zarzuela y propuestas infantiles.

A Coruña

El Coliseum ya recibió alguna gira de gran formato, como Pablo Alborán el 4 de julio y Yandel el día 12. La actividad continuará en distintos espacios: JazzCoruña reunirá a Víctor Wooten y otros intérpretes, mientras que el Festival Noroeste, de gran tradición en la ciudad, se celebrará del 5 al 8 de agosto con más de 40 artistas. Bomba Estéreo, Rusowsky, Yerai Cortés o Sprints figuran entre los nombres destacados.

Santiago de Compostela

La capital gallega ya acogió dos de las principales citas musicales del verano. O Son do Camiño se celebró en junio y Feid inauguró el pasado sábado su gira europea en la Cidade da Cultura. El Gaiás mantiene hasta el 14 de agosto el ciclo gratuito Atardecer no Gaiás, que presenta propuestas musicales de carácter muy diverso. Las Fiestas del Apóstol tomarán el relevo con conciertos y actividades en distintos espacios, entre ellos la actuación de Lila Downs y Belém Tajes en la Praza da Quintana.

Lugo

El Concello puso en marcha el 3 de julio Muralleando, un ciclo de 20 conciertos gratuitos que se desarrolla todos los viernes y sábados hasta el 5 de septiembre. La propuesta garantiza música durante prácticamente todo el verano, con estilos que abarcan desde el folk y el jazz hasta el rock, el pop o la música urbana.

Ferrol

Una ciudad con menos mucha menos población que Ourense combina programación de auditorio, festivales y fiestas. Rufus Wainwright actuó el 4 de julio en el Auditorio de Ferrol. El Nachiños Fest reunirá los días 14 y 15 de agosto a Baiuca, The Rapants y Puño Dragón, entre otros. Además. las fiestas estivales arrancarán después con Fangoria y Celtas Cortos entre otros.

Pontevedra

El festival BigSound se celebrará este fin de semana en pleno centro urbano y espera superar los 35.000 asistentes. La programación estival continuará en agosto con las Fiestas de la Peregrina, que llevarán a sus escenarios a propuestas como La Casa Azul, C. Marí, Sidecars, además de jazz, circo, títeres y actividades de calle.