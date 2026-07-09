María Rodríguez Caride, fisioterapeuta neurológica: “Cuidar a Yago me ayuda a mí como terapeuta”
ENTREVISTA
Después de su familia, María es quizá quien conoce mejor la lucha de Yago en los últimos ocho años. Es su fisioterapeuta y, junto a un equipo multidisciplinar, le trata desde el principio. Comparten objetivo y no dejan de sonreír.
Pregunta. ¿Qué ha sido clave en la rehabilitación de Yago?
Respuesta. Su carácter y que ha tenido mucho acompañamiento de su familia y un buen círculo de amistades. Va a festivales o a casas rurales. Con sacrificio de unos y otros, pero adaptan las actividades a sus necesidades.
P. Haces que su vida sea mejor, pero ¿qué te aporta él a ti?
R. Cuidar a Yago me ayuda como terapeuta. Me ha marcado mucho por mi edad, por cómo es él y por la familia que tiene. Es un aprendizaje a aplicar a lo largo de nuestra trayectoria con otros pacientes.
P. ¿Qué riesgo entrañan los saltos en zonas de baño?
R. A las lesiones medulares se suman los traumatismos craneoencefálicos, las fracturas o contusiones, que también pueden conllevar un daño físico y cognitivo.
P. Las alturas engañan…
R. Sí, son frecuentes también las caídas desde escaleras, al pisar peldaños en mal estado o al asomarse a barandillas que ceden. Pensamos que nunca nos va a pasar, pero los accidentes ocurren.
P. ¿Qué es imprescindible para tratar lesiones medulares?
R. Una valoración en equipo es fundamental. Cada tratamiento es individualizado. Nosotros disponemos de tratamiento en clínica y también aplicamos terapia acuática, según el caso.
P. ¿Se avanza rápido?
R. Confiamos en la investigación y en el acceso a avances técnicos, como la robótica y los exoesqueletos.
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