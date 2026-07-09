María Rodríguez Caride, fisioterapeuta neurológica: “Cuidar a Yago me ayuda a mí como terapeuta”

María e iago viendo las fotos de las zambullidas en La Región.

Pregunta. ¿Qué ha sido clave en la rehabilitación de Yago?

Respuesta. Su carácter y que ha tenido mucho acompañamiento de su familia y un buen círculo de amistades. Va a festivales o a casas rurales. Con sacrificio de unos y otros, pero adaptan las actividades a sus necesidades.

P. Haces que su vida sea mejor, pero ¿qué te aporta él a ti?

R. Cuidar a Yago me ayuda como terapeuta. Me ha marcado mucho por mi edad, por cómo es él y por la familia que tiene. Es un aprendizaje a aplicar a lo largo de nuestra trayectoria con otros pacientes.

P. ¿Qué riesgo entrañan los saltos en zonas de baño?

R. A las lesiones medulares se suman los traumatismos craneoencefálicos, las fracturas o contusiones, que también pueden conllevar un daño físico y cognitivo.

María e Yago en sesión de rehabilitación en el centro NeuroBurgas. | Alan Perez

P. Las alturas engañan…

R. Sí, son frecuentes también las caídas desde escaleras, al pisar peldaños en mal estado o al asomarse a barandillas que ceden. Pensamos que nunca nos va a pasar, pero los accidentes ocurren.

P. ¿Qué es imprescindible para tratar lesiones medulares?

R. Una valoración en equipo es fundamental. Cada tratamiento es individualizado. Nosotros disponemos de tratamiento en clínica y también aplicamos terapia acuática, según el caso.

P. ¿Se avanza rápido?

R. Confiamos en la investigación y en el acceso a avances técnicos, como la robótica y los exoesqueletos.