Más de un tercio de los concellos no tienen bus directo con la ciudad de Ourense

El servicio de transporte público presenta notorias deficiencias en la provincia. El acceso a una conexión directa entre los diferentes concellos y la ciudad es cada vez más exclusivo y cerca de 40 municipios ourensanos ya carecen de esta opción. Esta situación obliga a los viajeros a realizar transbordos en distintas paradas y estaciones, con esperas que pueden prolongarse durante horas debido a las malas conexiones. Las zonas más afectadas son, con diferencia, el sur y el este provincial, a excepción del área más próxima a la A-52.

Los desplazamientos a concellos como Carballeda de Valdeorras, A Veiga o Vilariño de Conso -con uno o varios enlaces- pueden superar las cinco horas de duración. En la práctica, esto convierte muchos de estos trayectos en inviables en transporte público, por lo que quienes tienen posibilidad optan por el vehículo privado. El problema se agrava en los municipios menos poblados, donde una gran parte de los vecinos son personas de avanzada edad, para quienes un servicio público eficiente con la capital provincial debería ser esencial.

Las cifras 5 horas de viaje: Las mejores conexiones a A Veiga no bajan de las cinco horas (otras incluso superan las 6 horas). Esto supone el mismo tiempo en viajar en AVE de la ciudad a Alicante. El triple de tiempo: Bande es el único concello de la Baixa Limia donde llega un bus directo, a través de un trayecto con 19 paradas y de casi una hora y media, casi tres veces más de tiempo que en coche. Tortura sobre ruedas: El viaje en autobús a A Coruña supera las tres horas (el triple que en ten) y es una auténtica odisea, de hasta 114 paradas en dos de los tres servicios diarios (el otro tiene 87) Tren más barato que bus: Con una reducción de precios de Renfe, la opción más barata en transporte público para ir a A Coruña es el tren, por 14,35 euros, mientras que el bus se encuentra en 16,30 €

Uno de los ejemplos más llamativos es que un viajero puede llegar antes desde Ourense al Mediterráneo, concretamente a Alicante, que a algunos puntos de la propia provincia. El trayecto en AVE hasta la ciudad levantina dura 5 horas y 3 minutos (de 16.25 a 21.28 horas), una hora menos que algunas de las conexiones disponibles con A Veiga (de 10.15 a 16.15 horas), con enlaces en Verín y Viana do Bolo. De hecho, las mejores conexiones con este municipio rara vez bajan de las cinco horas.

Sin embargo, el extremo oriental de la provincia no es el único afectado. Las comarcas de A Limia y A Baixa Limia también sufren las consecuencias de la pérdida de conexiones. Hasta hace unos años, Lobios y Entrimo contaban con una línea directa de autobús con Ourense, mientras que actualmente todos los concellos de A Baixa Limia dependen de enlaces en Bande, el único municipio de la comarca al que llega un bus directo. El trayecto incluye 19 paradas y se prolonga durante casi una hora y media, cerca de tres veces más que en coche.

El concello más perjudicado de esta zona es Lobeira, donde viajar desde la ciudad en autobús se convierte en una odisea de tres horas y media, incluyendo una espera de casi hora y media en Bande. Incluso más tiempo requiere llegar a Os Blancos, en la comarca de A Limia, mediante conexión en Xinzo de Limia. Este es otro de los municipios más aislados del sur provincial, con trayectos cercanos a las cuatro horas.

Tiempos de viaje en servicio público desde Ourense

Frecuencias mínimas

La situación tampoco es especialmente favorable en aquellos lugares que sí conservan una conexión directa con la ciudad, ya que las frecuencias son mínimas y los trayectos poco eficientes. Manzaneda cuenta con una línea directa que también atraviesa otros concellos como San Xoán de Río, O Castro de Caldelas o A Pobra de Trives. El recorrido suma hasta 40 paradas y cerca de dos horas de viaje, con solo dos conexiones diarias para comunicar todos estos puntos.

También se repiten trayectos de este tipo hacia la comarca de Terras de Celanova, con un único autobús diario -a las 13.30 horas- que une la capital con la frontera portuguesa en Ponte Barxas (Padrenda), tras 32 paradas y una hora y media de recorrido. Incluso las principales villas de la provincia presentan conexiones precarias. O Barco solo dispone de tres conexiones diarias con la ciudad, a las 06.00, 13.00 y 20.00 horas, por lo que quienes necesitan desplazarse por la mañana se ven obligados a madrugar considerablemente.

El corredor Allariz-Xinzo de Limia-Verín cuenta con una mayor frecuencia, con siete viajes diarios desde Ourense. Sin embargo, el problema sigue siendo la duración de los trayectos: una persona que se desplace a diario por motivos laborales entre la ciudad y Verín -o a la inversa- pierde cerca de tres horas y media al día en el transporte, aproximadamente una hora y 40 minutos en cada trayecto. Una circunstancia que puede limitar seriamente la conciliación y la integración laboral.

Entre las principales villas, O Carballiño es la que presenta una conexión más aceptable, con trayectos de duración razonable -entre 25 minutos y media hora- y frecuencias en horarios clave a lo largo de la jornada.