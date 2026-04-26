Historia en 4 tiempos | Se estudia el emplazamiento de la estación de autobuses de Ourense

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Se estudia el emplazamiento de la estación de autobuses

Se estudia el emplazamiento de la estación de autobuses

Posible ubicación de la Estación de autobuses.

Este es el lugar, delimitado por las vías de Accesos a Galicia recientemente construidas para los lazos de unión con el llamado Puente Ribeiriño, en el que se estudia la posible construcción de la futura Estación de Autobuses que, como se sabe, será llevada a cabo entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Obras Públicas, al igual que se ha hecho en otras ciudades.

Para la Estación se precisa una extensión estimada de unos 15 o 16 mil metros cuadrados. Se da la circunstancia de que estos terrenos en forma de “puro” alcanzan esa aproximada extensión. Otra de las condiciones favorables es la de que son municipales, por lo que el Ayuntamiento no tendría que realizar desembolso alguno. Asimismo, la cercanía al centro de la ciudad es condición muy favorable, además de su conexión con viales de primer orden inmediatos.

Pero no dejan de surgir, a la vez, grandes inconvenientes. El espacio, bordeado por carreteras y por todo el parque de Los Remedios, no permitirá posteriores ampliaciones de la Estación, que dentro de diez años, dado el ritmo de crecimiento del parque automovilístico provincial, podría quedarse obsoleta. La zona, a su vez, cercana al río Miño y próxima al campo de Los Remedios y Pabellón de Deportes, podría crear dificultades muy serias por la intensidad del tránsito, sobre todo en lo que afectaría a la zona vial de comunicación con General Franco.

En fin, que habrá reunión entre Ayuntamiento y Ministerio y se espera una decisión. La Estación de Autobuses está a la vista. Orense, entero, espera de ella una proyección de futuro, no un salir del paso. Los próximos pasos están a la vista. A esperar, pues.

Crónica de Alvaro (1976)

“El pueblo español es espléndido, pero le ha faltado una clase política digna de este nombre”

Jiménez de Parga

Como se había anunciado dio su conferencia en el Ateneo el catedrático de Derecho Político de la Universidad de Barcelona y colaborador habitual de La Región, Manuel Jiménez de Parga. Desarrolló el tema “Exigencias democráticas”, y fue seguido con vivo interés por un público que abarrotó totalmente el salón y pasillos, viéndose aún obligada a quedarse fuera bastante gente por falta de local. Al final hubo un interesantísimo coloquio. Fue presentado por el abogado del Estado don Juan José Castro Somoza.

Comenzó diciendo que España se encuentra en trance de aproximarse a la democracia. Expresó su convicción de que el pueblo español es uno de los más fáciles de gobernar del mundo, y solo así se explica su larga sumisión de los últimos cuarenta años. Lo que ha pasado, recalcó, es que frente a un pueblo español mayoritariamente espléndido, no ha habido una clase política digna de este nombre. Esto lo atribuye a que en España siempre ha mandado la derecha (incluso en la República), y la derecha, además de haber gobernado generalmente muy mal, ha tenido el cinismo de culpar siempre de sus fracasos a una izquierda que nunca ha tenido ocasión de gobernar (Aquí el conferenciante recibió el primer aplauso largo y cerrado de los varios que iba a escuchar durante su intervención).

Refiriéndose a Franco, dijo que jamás ha habido en la historia un hombre que acumulase tanto poder y durante tanto tiempo como él. Más adelante, afirmaría que su Régimen ha sido el más inmoral del mundo, en el sentido de que en él solo las personas influyentes tenían alguna posibilidad de acción política.

Pese a todas sus limitaciones y defectos -dijo también-, la democracia es la que más posibilidades ofrece a los ciudadanos para vivir y actuar consciente y humanamente. Y el pueblo español no debe conformarse con la conquista de la mera democracia formal (de la que todavía estamos lejos), sino que debe seguir hasta conquistar la democracia económica y social.

Terminó diciendo que el socialismo es el único que tiene una doctrina con futuro claro. Y expresando su fe socialista con esta frase: “soy socialista, luego existo.”.

(1976)

La Fiesta del Libro en Cea

Un momento de la Fiesta del libro.

Se celebró en el colegio nacional comarcal de Cea la “Fiesta del Libro”, concurriendo a la misma el presidente del Patronato del Centro Coordinador de Bibliotecas, don David Ferrer Garrido, y la señorita Carmiña Lorenzo, directora de la Biblioteca provincial, asistiendo también el actual alcalde de la localidad, otras autoridades, sacerdotes, claustro de profesores y una representación de padres de familia y todo el alumnado del centro.

Comenzó el acto con unas palabras de presentación del director del colegio, don Enrique Álvarez Puga, y seguidamente hizo uso de la palabra la directora de la Biblioteca provincial, que en un breve resumen glosó la fiesta del libro, celebrada en el aniversario de la muerte de Cervantes. Destacó también la labor que está realizando el “bibliobús” en toda la provincia, en las propias localidades, no solo con entregas de libros a los niños sino también a las personas mayores. Agradeció asimismo el apoyo y colaboración que viene prestando la Inspección Técnica de Educación y Ciencia, así como la del señor Dopazo, encargado del mismo.

Seguidamente habló el señor Ferrer Garrido, que en breves pero brillantes palabras hizo ver a los niños la importancia extraordinaria del libro como instrumento de trabajo y amigo fiel de todos.

A continuación se procedió al reparto de premios a los niños que más se han destacado por sus trabajos literarios. Después ellos mismos representaron unas minicomedias, cantaron y recitaron poesías en gallego de Curros y Rosalía.

Finalizado el acto se sirvió un vino español a las autoridades y representaciones.

(1976)

26 de abril de 1926 - Monumento a Ramón y Cajal en El Retiro

Han salido para Madrid y Barcelona don Manuel Nogueira y don Emilio Álvarez, del comercio.

-Llegó a Orense procedente de Monforte el activo empleado de los Almacenes Alfonso Junquera don Francisco Álvarez.

-Para sus posesiones de Puga salió don Manuel Morais acompañado de su familia.

-Marchó a Madrid el propietario don Camilo Rodríguez.

-El propietario del acreditado establecimiento de Orense Garage Hispano-Americano, don Manuel Vázquez, obsequia a La Región con unos magníficos y elegantes ceniceros de cristal, decorados en oro y anunciadores de los populares automóviles Chevrolet y Oakland, de los que es concesionario en nuestra ciudad.

-El rey Alfonso XIII preside en el Parque de El Retiro en Madrid la inauguración del monumento al insigne científico don Santiago Ramón y Cajal, que excusó su asistencia al acto y envío unas palabras de agradecimiento que fueron leídas por el doctor Tello.

26 de abril de 1951 - El senador McCarthy ataca a Truman

l coro orensano De Ruada se adhiere a los actos por el centenario de Curros Enríquez y dará varios festivales por toda Galicia para sufragar los gastos del homenaje al gran poeta orensano.

-En Orense contrajeron matrimonio la bella señorita Rosita Vázquez Sas y el joven don Rafael Lorenzo Pérez, apadrinados por el tío de la novia don Felipe Salso y la prima de la desposada, señorita Rosita Sas, que representaba a la madrina y tía de la contrayente, doña Aurelia Sas de Salso.

-Para don José Antonio Morilla, ayudante con destino en la Compañía M.Z.O.V. de Orense, ha sido pedida la mano de la bella señorita Miris Sanmartín, de distinguidas familias de Santander. La petición la hizo el padre del novio, don José Morilla.

-El senador republicano Joseph McCarthy lanza una dura crítica contra el presidente Truman, al que califica de “presidente solo de nombre”, y asegura que el general Mac Arthur no fue cesado como jefe militar del Pacífico por Truman, “sino por el Kremlin y el monstruo de las cien cabezas concebido por la URSS”.

26 de abril de 1976 - El Puente de Rande, “un alarde de ingeniería”

Noticia 1976

Nacieron en Orense: Ana Follana Cortés, Belén Guzmán González, Eva Álvarez Alonso, José Rodríguez Quintas y Manuel Ferrero Vázquez.

-(1) El catedrático de Derecho Político de la Universidad de Barcelona y colaborador de La Región Manuel Jiménez de Parga desarrolló el tema “Exigencias democráticas” en el Ateneo de Orense.

-(2) Se estudia el posible emplazamiento de la futura Estación de Autobuses de Orense entre Accesos a Galicia y el Puente Ribeiriño, cerca del Pabellón.

-(3) El colegio nacional comarcal de Cea acogió la Fiesta del Libro, con entrega de numerosos premios a los niños autores de diversos trabajos.

-Los medios informativos gallegos visitan, invitados por Autopistas del Atlántico, las obras del futuro Puente de Rande, un “alarde de la ingeniería” que unirá dos extremos de la ría de Vigo en el estrecho de Rande, y del que ya están construidos un total de 85 de los 125 metros que tendrá la pila central, una estructura impresionante que tendrá una altura equivalente a un edificio de 40 pisos.

26 de abril de 2001 - Cambio de entrenador en el Barcelona

El alcalde de Taboadela, Manuel Gallego Vila, vuelve a la Diputación para sustituir a Santiago Camba Bouzas, que renunció a su escaño para dedicarse exclusivamente al Sergas.

-Juan Luis Saco, Segundo Alvarado y Manuel Rego Nieto participan en el coloquio “O Otero que coñecimos” en recuerdo de don Ramón Otero Pedrayo, celebrado en el Edificio Simeón.

Noticia 2001

-La Xunta de Galicia da el visto bueno a la expropiación de parte del acceso al Colegio Cardenal Cisneros para la ampliación de la calle Emilia Pardo Bazán, para la cual ya ha comenzado la demolición de los cuatro edificios que “impedían” la ampliación y cuyos propietarios han recibido indemnizaciones de entre 21 y 24 millones de pesetas.

-El presidente del Barcelona, Joan Gaspart, destituye al técnico Lorenzo Serra Ferrer y nombra en su lugar al “hombre de la casa” “Charly” Rexach para terminar la temporada, al quedarse el club azulgrana sin opciones de título tras caer en semifinales de la Copa de la UEFA ante el Liverpool.