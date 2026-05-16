Transportes repara taludes en la N-120, a su paso por Valdeorras

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, lleva a cabo una acción de protección de taludes en la N-120, en el municipio de A Rúa, que forma parte de las obras de emergencia destinadas a reparar los daños causados por los incendios forestales del año pasado en las carreteras de la red estatal de la provincia.

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, comprobó este viernes el estado del avance de estos trabajos y destacó que “o Goberno de España responde á catástrofe sufrida na provincia de Ourense o pasado verán con investimento e actuacións reais para garantir a seguridade dos usuarios e usuarias das vías”. “Nun momento difícil para o noso territorio, o Goberno actúa co fin de garantir a adecuada conexión entre tódolos municipios da provincia, apoiando así aos ourensáns e ourensás”, destacó.

Este trabajo en la N-120, que comenzó en enero, involucra a 12 personas que están instalando 30.000 metros cuadrados de malla de triple torsión y 7.000 metros cuadrados de malla de cable reforzada con 700 pernos. La maquinaria utilizada para este trabajo es una grúa y una perforadora.

En la última sección del trabajo, se instalarán varias secciones de rejilla para contener posibles deslizamientos de tierra.