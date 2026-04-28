Mayores más seguros ante los timos y las ciberestafas en Ourense

Los mayores durante la jornada de consejos de seguridad en el ámbito digital y otros espacios.

El Liceo de Ourense fue sede ayer de una jornada informativa de la Policia Nacional dedicada a reforzar la seguridad ante la ciberdelincuencia y otros delitos. Casi un centenar de mayores se dio cita para conocer de primera mano los riesgos actuales, especialmente aquellos relacionados con el entorno digital y el uso de las nuevas tecnologías. La sesión, enmarcada en el Plan Mayor Seguridad de la Policía Nacional, fue desarrollada con el objetivo de concienciar y ofrecer consejos de prevención frente a temáticas que preocupan a este colectivo en su vida diaria.

“Nuestros consejos van dirigidos a que nunca se precipiten en sus acciones”

Uno de los pilares fundamentales de la charla fue la prevención del phishing y otras ciberestafas como el timo del hijo en apuros, la sextorsión o la estafa del amor. Durante la presentación, se ofrecieron pautas estrictas para evitar ser víctimas de estos engaños, recomendando no facilitar nunca las contraseñas, desconfiar de mensajes sospechosos y analizar siempre los enlaces adjuntos en mesajes de textos o correos electrónicos. El inspector de Participación Ciudadana, Felipe Rodríguez, explicó que la brecha digital hace necesario extremar las precauciones. “Nuestros consejos van dirigidos a que nunca se precipiten en sus acciones y que siempre consulten a un familiar más joven que simplemente está más ducho en las nuevas tecnologías”, explicó Rodríguez.

La jornada también abordó peligros físicos en el hogar y la vía pública

La jornada también abordó peligros físicos en el hogar y la vía pública, alertando sobre marcas de ladrones en las puertas o hurtos en cajeros. María Antonia Rilo Veiga, presidenta de Mirada Mulleres +60, subrayó que las nuevas tecnologías “mal utilizadas dan lugar a engaños”. Por su parte, asistentes como Francisco Javier Blanco Fernández, de 86 años, destacaron que es “interesante saber cómo hay que comportarse con las nuevas tecnologías”. La iniciativa concluyó con un coloquio donde se resolvieron dudas prácticas para garantizar la protección personal y financiera de los mayores.

Margarita Díaz, 60 años | Xesús Fariñas

“A mí me parece muy bien que ocurra un encuentros como este. Yo espero aprender mucho”

Francisco Blanco, 86 años | Xesús Fariñas