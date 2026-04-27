¿Sabe usted que la policía tuvo que intervenir en la misa que dio el obispo en la Catedral de Ourense?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la visita de la Policía Local de Ourense a la misa del obispo

La Región
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Publicado: 27 abr 2026 - 17:01 Actualizado: 27 abr 2026 - 17:10
La Catedral de Ourense
La Catedral de Ourense | La Región

¿Sabe usted que vaya cabreo se pillaron el domingo los que estuvieron en la misa que dio el obispo en la Catedral de Ourense? ¿Que hubo quienes se quejaron de que fuera había una actividad que les impedía escuchar la misa? ¿Que incluso salieron fuera a los organizadores si podían bajar el volumen, pero estos, continuaron con la actividad? ¿Que el cabreo entre los feligreses fue tal que hasta llamaron a la Policía Local?

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