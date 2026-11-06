Las medallas Ecclesia premian la entrega a las parroquias de Ourense

La foto de familia con todos los premiados en la la tercera edición de las medallas Ecclesia.

El auditorio de Celanova fue también el escenario de la tercera edición de las medallas Ecclesia; que este año reconocieron la labor silenciosa de distintas personas que se han convertido en pilares de sus respectivas comunidades. A todos los premiados les unía el concepto de corresponsabilidad, y el haber dado en su momento un paso adelante para asumir funciones en sus respectivas parroquias, labores que algunos llevan más de medio siglo ejerciendo.

Desde un sacristán que lleva 80 años en el cargo, hasta un matrimonio que presta asesoría a parejas en crisis, la Comisión Diocesana para el Sostenimiento de la Iglesia considera a los galardonados este 2026 como ejemplos de “una profunda vida de fe, alimentada por la fidelidad y la oración diaria”.

Por una parte, los galardones se han entregado a personas que ejercen como cuidadoras y protectoras de los templos, como Antonio Zúñiga, sacristán de Lobeira, o Carmen Álvarez, Celsa Yáñez y Dolores Seoane, quienes ejercen en la Unidad de Acción Pastoral (UAP) de Celanova, y además están siempre pendientes de la asistencia de los parroquianos y sus necesidades, según se destacó durante la entrega de melladas.

También han sido reconocidas personas que hacen una tarea más silenciosa, como una profesora de religión celanovesa que también guía a los jóvenes como catequista, o una feligresa que atiende a los sacerdotes que llegan nuevos a su territorio.

El cuidado del patrimonio material e inmaterial han sido también reconocidos en esta tercera edición de las medallas Ecclesia, destacando la conservación de piezas musicales tradicionales y conseguir apoyos económicos para la restauración de retablos.

Coro de Entrimo

Un representante del coro, tras recibir la medalla. | José Paz

La agrupación musical de cinco parroquias de Entrimo y Lobios “mantiene vivas piezas religiosas tradicionales de la zona, como los Gozos a San Roque”

Antonio Zúñiga

Antonio Zúñiga

El sacristán de Lobeira lleva ejerciendo 80 años en el cargo, además de “haber ayudado a solucionar problemas sin decir nada a nadie”.

Beatriz Mosquera y Delfina Vázquez

Vázquez y Mosquera | José Paz

El trabajo en Celanova de Beatriz Mosquera y Delfina Vázquez se reconoció como “seglares que construyen historia y vida de su Iglesia local”.

Sacristanas de Celanova

Carmen Álvarez, Celsa Yáñez y Dolores Seoane . | José Paz

Carmen Álvarez, Celsa Yáñez y Dolores Seoane “son muestra de que hay personas cuya presencia sostiene la vida de una parroquia de una manera silenciosa”.

Juan Bande

Juan Bande | José Paz

El presidente de la Asociación Amigos do Patrimonio Relixioso de Ribadavia fue reconocido por su papel para la restauración del altar de Santo Domingo.

María Luisa Álvarez y Enrique Calviño

Calviño y Álvarez | José Paz

María Luisa Álvarez y Enrique Calviño, feligreses de Fátima, son considerados “un ejemplo de servicio a las familias y acompañamiento a los matrimonios”.

Herz marie, Bochum

Los representantes parroquiales. | José Paz

La parroquia alemana de Herz Marie envió a la Vera Cruz de O Carballiño un relicario con un lignum crucis y otros ornamentos para el culto.