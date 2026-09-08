Las medallas Pro Ecclesia aguardan nuevos candidatos en Ourense

El Obispado de Ourense mantiene abierta hasta el 28 de septiembre, la tercera convocatoria de sus Medallas Pro Ecclesia Diocesana. Estas distinciones nacieron para reconocer públicamente el compromiso y la corresponsabilidad dentro de la Iglesia local, destinándose a personas físicas, asociaciones o instituciones destacadas por “su dedicación, entrega de tiempo o aportación económica en beneficio de sus parroquias o de la comunidad diocesana”.

Cualquier miembro de la comunidad puede proponer candidaturas a través de vía telemática o por correo postal dirigido a la diócesis de Ourense

El plazo para la presentación de propuestas finaliza el próximo lunes 28 de septiembre. Cualquier miembro de la comunidad puede proponer candidaturas a través de vía telemática o por correo postal dirigido a la diócesis de Ourense. En cada propuesta es necesario incluir el nombre del candidato, sus méritos, su parroquia de vinculación y los datos de contacto del proponente.

El jurado, integrado por la Comisión diocesana de Sostenimiento, se reunirá el jueves 1 de octubre para valorar las candidaturas. El acto público de entrega se celebrará el jueves 5 de noviembre en Celanova y, coincidiendo con este evento, se presentará la memoria anual de actividades del año 2025. Se espera que Leonardo Lemos, obispo de Ourense, sea de nuevo quien entregue los galardones.

Un mosaico de fieles

Las ediciones precedentes muestran la diversidad de perfiles que pueden optar a este galardón. En la primera convocatoria, celebrada en 2024, se reconoció el servicio continuado de colaboradores individuales, como sacristanas con décadas de dedicación en Xinzo o Allariz y voluntarios de misiones como Miguel Baños. También se premió a la comunidad de Cortegazas por reunir colectivamente 45.000 euros para reparar la cubierta de su templo de San Antonio.

En 2025, el jurado distinguió acciones colectivas de emergencia, como la de los vecinos de Retorta, quienes emplearon tractores y cisternas para proteger su templo de los incendios forestales. Asimismo, se galardonó al Colegio Santo Ángel en su centenario y a la Cofradía de la Vera Cruz de O Carballiño por dinamizar la Semana Santa local. A nivel individual, se premió la dedicación altruista de personas como Gregoria Rodríguez, con veinticinco años de labor voluntaria en el área de catequesis. Estos ejemplos confirman que las medallas están abiertas a trayectorias personales de servicio constante y a iniciativas en favor del patrimonio y la vida parroquiales