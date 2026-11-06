Menor propone terapias termales en la sanidad

El termalismo ourensano busca dejar de ser una reliquia únicamente turística y de ocio para dar un salto fundamental al ámbito sanitario. El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, que a su vez preside la Red de Villas Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), defendió ayer en Archena (Murcia) avanzar en el reconocimiento de determinadas terapias termales como tratamientos complementarios dentro de la sanidad pública, siempre que existan evidencias científicas que acrediten sus beneficios.

Durante su participación en el XIX Encuentro de Villas Termales, Menor anunció que Ourense trabaja en un proyecto piloto de investigación, en colaboración con la Xunta de Galicia y la Universidad de Vigo, para evaluar los resultados de determinadas intervenciones termales. La iniciativa contempla la participación de profesionales sanitarios, especialistas en hidrología médica y establecimientos balnearios, además de protocolos e indicadores que permitan medir su eficacia. Entre las patologías que se estudian figura la artrosis de rodilla, por su elevada prevalencia.

“O termalismo asóciase ao lecer e, de maneira tanxencial, á saúde. Queremos dar o salto para que sexa recoñecido como unha fonte de saúde”, señaló Menor, que insistió en la necesidad de pasar de la experiencia acumulada a la demostración científica. El objetivo sería abrir la puerta a que determinadas terapias puedan incorporarse a las prestaciones sanitarias estatales o autonómicas, sin sustituir los tratamientos médicos convencionales.

El presidente provincial también hizo balance de la Red de Villas Termales, que actualmente reúne a 77 entidades locales de 12 comunidades autónomas y podría alcanzar las 83 próximamente. Entre las posibles incorporaciones destacó nuevas diputaciones y grandes municipios, como Valencia.

Menor reivindicó además el peso del termalismo en el desarrollo rural, recordando que más de la mitad de los municipios integrados en la Red tienen menos de 2.500 habitantes. A su juicio, los balnearios constituyen una fuente de actividad económica, empleo y fijación de población, al beneficiar también al comercio y la hostelería de sus territorios.