Directo
COB-Fuenlabrada

¿Sabe usted que menudo susto se llevaron este viernes muchos con las rampas de la rúa Concordia?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, los bomberos acuden a una de las rampas mecánicas de la rúa Concordia por el humo que salía de ella

Imagen de una las escaleras en la rúa Concordia.
Imagen de una las escaleras en la rúa Concordia. | La Región

¿Sabe usted que menudo susto se llevaron ayer muchos ourensanos con las rampas mecánicas de la rúa Concordia? ¿Que los bomberos debieron acudir a este lugar por la humareda que salía de una de ellas? ¿Sabe usted que seica la causa se debió a un fallo eléctrico de un transformador que echaba humo? ¿Que solo se necesitaron unos pocos minutos para solucionar este fallo? ¿Sabe usted que la alarma y la noticia solo quedó en susto?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats