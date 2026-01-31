¿Sabe usted que menudo susto se llevaron este viernes muchos con las rampas de la rúa Concordia?

¿Sabe usted que menudo susto se llevaron ayer muchos ourensanos con las rampas mecánicas de la rúa Concordia? ¿Que los bomberos debieron acudir a este lugar por la humareda que salía de una de ellas? ¿Sabe usted que seica la causa se debió a un fallo eléctrico de un transformador que echaba humo? ¿Que solo se necesitaron unos pocos minutos para solucionar este fallo? ¿Sabe usted que la alarma y la noticia solo quedó en susto?

