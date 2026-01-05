Un incendio en un edificio en la avenida de Zamora que ya ardió en verano moviliza a los Bomberos de Ourense
ANTECEDENTES
Un incendio urbano en la avenida de Zamora (Ourense) moviliza a bomberos y Policía Local hasta el número 59, en un edificio con antecedentes de un grave fuego en 2025
Un incendio urbano registrado en la noche de este lunes en la ciudad de Ourense ha obligado a movilizar a varias dotaciones de los bomberos, así como a patrullas de la Policía Local. El suceso tuvo lugar en la avenida de Zamora, a la altura del número 59, donde los servicios de emergencia trabajaban con mangueras para controlar la situación.
Varias patrullas de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar con señales prioritarias, asegurando la zona mientras los bomberos intervenían con mangueras. No han trascendido más detalles sobre el alcance del fuego ni sobre posibles daños personales o materiales.
Un edificio okupado que ya ardió
Este inmueble ya fue escenario de un grave incendio el pasado verano, lo que vuelve a poner el foco sobre un edificio que ha generado preocupación entre los vecinos.
El número 59 de la avenida de Zamora sufrió incendio en la noche del domingo 8 de junio de 2025. El fuego se declaró en un edificio deshabitado, aunque con presencia habitual de okupas, y causó cuantiosos daños materiales. Como consecuencia del suceso, una persona resultó herida y un bombero tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia por inhalación de humo, siendo trasladado posteriormente al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).
La causa exacta del incendio no pudo determinarse en aquel momento, aunque vecinos aseguraron haber escuchado una pequeña explosión antes de que comenzaran las llamas. También señalaron que era habitual la presencia de okupas en el inmueble. “La Policía ya había venido en varias ocasiones”, relataba entonces un vecino del edificio colindante.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
UN DÍA LLENO DE ILUSIÓN
Galería | Fantasía, caramelos y tractores en la Cabalgata de los Reyes Magos de Ourense
DANZA CLÁSICA INTERNACIONAL
El Ballet de Kiev trae "El Cascanueces" a Ourense en su gira por España
"IGUALDAD DE CONDICIONES"
Una semana de tractorada de ganaderos y agricultores en Ourense para exigir mejoras
Lo último
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: martes, 6 de enero