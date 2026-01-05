Un incendio en un edificio en la avenida de Zamora que ya ardió en verano moviliza a los Bomberos de Ourense

Un incendio urbano registrado en la noche de este lunes en la ciudad de Ourense ha obligado a movilizar a varias dotaciones de los bomberos, así como a patrullas de la Policía Local. El suceso tuvo lugar en la avenida de Zamora, a la altura del número 59, donde los servicios de emergencia trabajaban con mangueras para controlar la situación.

Varias patrullas de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar con señales prioritarias, asegurando la zona mientras los bomberos intervenían con mangueras. No han trascendido más detalles sobre el alcance del fuego ni sobre posibles daños personales o materiales.

Los efectivos acordonan la zona

Un edificio okupado que ya ardió

Este inmueble ya fue escenario de un grave incendio el pasado verano, lo que vuelve a poner el foco sobre un edificio que ha generado preocupación entre los vecinos.

El número 59 de la avenida de Zamora sufrió incendio en la noche del domingo 8 de junio de 2025. El fuego se declaró en un edificio deshabitado, aunque con presencia habitual de okupas, y causó cuantiosos daños materiales. Como consecuencia del suceso, una persona resultó herida y un bombero tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia por inhalación de humo, siendo trasladado posteriormente al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

La causa exacta del incendio no pudo determinarse en aquel momento, aunque vecinos aseguraron haber escuchado una pequeña explosión antes de que comenzaran las llamas. También señalaron que era habitual la presencia de okupas en el inmueble. “La Policía ya había venido en varias ocasiones”, relataba entonces un vecino del edificio colindante.