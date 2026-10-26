HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE
El Mercado de Navidad de San Lázaro abre el plazo para optar a sus 20 casetas
HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE
La campaña festiva en la ciudad empieza a tomar forma. Este martes, 27 de octubre, se abre el plazo de recepción de ofertas para profesionales, empresas y artesanos interesados en gestionar las casetas del Mercado de Navidad 2026. El recinto comercial se ubicará un año más en el céntrico Parque de San Lázaro, con el objetivo de impulsar la actividad comercial, el atractivo turístico y la venta artesanal desde el 4 de diciembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027.
La infraestructura estará compuesta por 20 casetas de madera con estructura de hierro galvanizado. Las autorizaciones de explotación se resolverán a través de un procedimiento de concurrencia competitiva y quedarán distribuidas en dos sectores diferenciados:
Las personas o sociedades interesadas en concurrir a este espacio dispondrán de margen para formalizar su inscripción hasta el próximo 5 de noviembre a las 14:00 horas. El pliego de condiciones y los trámites de presentación pueden gestionarse telemáticamente a través de la sede electrónica o presencialmente en el registro general.
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