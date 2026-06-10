300 ARCOS LUMINOSOS
El alumbrado de las luces de Navidad de Ourense ya tiene fecha
300 ARCOS LUMINOSOS
El Concello de Ourense ha sacado a licitación el contrato para el suministro de su alumbrado de Navidad por un presupuesto base de 749.292 euros. Si los trámites avanzan según lo previsto, el encendido oficial tendrá lugar el próximo 4 de diciembre.
El proyecto de este año, el último antes de las elecciones, aumenta la inversión y prevé la instalación de más de trescientos arcos luminosos y la decoración de más de seiscientos árboles. Las empresas interesadas tendrán que garantizar un mantenimiento continuo de estas instalaciones, que brillarán en las calles ourensanas hasta el 11 de enero.
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