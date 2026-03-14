Los migrantes en Ourense se informan de las claves de la regularización

En el marco de la próxima regularización extraordinaria a iniciarse en abril, el Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió ayer una jornada informativa para la comunidad migrante que reside en Ourense. El encuentro, titulado “Claves del Nuevo Proceso de Regularización: Derechos y Procedimientos”, analizó detalladamente el impacto de esta modificación del Reglamento de Extranjería vigente.

En el evento estuvieron presentes ciudadanos de Venezuela, Colombia, Cuba, República Dominicana, Senegal, Marruecos, Brasil, Ecuador y Argentina

En la jornada participaron más de sesenta personas quienes enviaron más de doscientas preguntas por adelantado al correo electrónico facilitado para la ocasión. Organizado por la asociación Alma Llanera y en colaboración con la Federación Venezolana de Galicia (Fevega), en el evento estuvieron presentes ciudadanos de Venezuela, Colombia, Cuba, República Dominicana, Senegal, Marruecos, Brasil, Ecuador y Argentina.

El abogado Anthony Rojas, titular del despacho Ruta Legal y especialista que dirigió el encuentro, subrayó que el objetivo de esta medida es dar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos extranjeros. Entre sus principales observaciones destacó la innovación de que, desde el momento de la admisión a trámite de la solicitud, el interesado gozará de un permiso de residencia y trabajo con carácter provisional hasta que exista un dictamen. Asimismo, subrayó como ventaja que la residencia concedida tendrá efectos retroactivos desde la fecha de solicitud para los nacionales de países iberoamericanos que deseen optar por la ciudadanía española una vez transcurridos dos años.

El texto legal ha pasado ya por dos borradores diferentes en fase de alegaciones

Durante la ponencia, se explicó además que el texto legal ha pasado ya por dos borradores diferentes en fase de alegaciones, los cuales presentan cambios significativos entre sí, como la reciente incorporación de la exigencia de contar con un pasaporte en vigor para poder optar al proceso. Rojas también detalló que el proceso se articulará principalmente mediante dos figuras: el arraigo extraordinario, destinado a quienes estaban en situación irregular antes del 1 de enero de 2026, y el arraigo para solicitantes de asilo, que ampara a quienes realizaron su solicitud de protección internacional antes de esa misma fecha.

Una vez inicie el proceso en abril, no se prevén prórrogas tras el cierre del plazo en junio

Por su parte, Lorenzo González, presidente de la asociación Alma Llanera, enfatizó en la necesidad de tener disponible y actualizada toda la documentación pertinente de los países de procedencia ante la previsible avalancha de solicitudes y recomendó además verificar todas las pruebas de permanencia ininterrumpida de al menos los últimos cinco meses de 2025, pues una vez inicie el proceso en abril, no se prevén prórrogas tras el cierre del plazo en junio.