Más de 1.300 peticiones de asilo en 2025 en Ourense, pendientes de los cambios en Extranjería

La anunciada reforma del Reglamento de Extranjería que pretende llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez ha sacudido los despachos de abogados en toda la provincia, generando un aluvión de consultas y nerviosismo entre la población inmigrante. Esta medida afectará principalmente a dos colectivos: las personas extranjeras en situación irregular que viven en España y a los que han pedido protección internacional.

Esta última está prevista para aquellos que no pueden regresar a su país de origen porque su vida, libertad o seguridad corren peligro. En España, apenas el 18,5% -dato correspondiente a 2024- culminó con éxito, dejando un escenario poco esperanzador para los solicitantes. Sin embargo, con la nueva medida se abre un horizonte de esperanza para ellos, ya que pueden acogerse los que hayan cursado una petición de asilo antes del 31 de diciembre de 2025, aunque esté pendiente de resolución o haya sido denegada y siempre y cuando no cuenten con antecedentes penales.

En el caso concreto de Ourense, solo en 2025 se presentaron 1.302 solicitudes de protección internacional, aunque la cifra de personas beneficiadas por esta medida podría ser mayor si tenemos en cuenta las peticiones de años anteriores. Solo en el último lustro, en la provincia se registraron 5.487 peticiones de asilo, según los datos del Ministerio del Interior. Las estadísticas reflejan que los ciudadanos que lideran las peticiones de asilo provienen de Venezuela y Colombia.

Cambios trascendentales

La reforma del Reglamento permitirá que muchos de ellos no tengan que pasar un tiempo en la clandestinidad, proporcionándoles un horizonte de futuro y la posibilidad de planear su vida. Hasta ahora, a tenor de una sentencia del Supremo en 2024 y el reglamento actual, el tiempo de asilo no ha contado para el arraigo, por lo que muchos han optado por colocarse en situación irregular, esperar dos años y así poder conseguirlo. Esto provocaba un quebradero de cabeza para los solicitantes, ya que para algunos no les era viable renunciar a un trabajo que necesitaban para poder comer cada día.

“Con esta regularización se permite que gente que haya hecho la solicitud hasta el 30 de diciembre de 2025 puede solicitar una regularización por arraigo sin necesidad de ese tiempo”, explica José Manuel Losada, abogado ourensano especialista en Extranjería. “Esta norma, si sale aprobada, sí que va a hacer una cosa de justicia porque gente que a lo mejor lleva trabajando año y medio o dos años puede pasar de asilo a arraigo laboral”, añade el letrado.

Ahora, la nueva normativa ofrece un puente legal sin necesidad de caer en la irregularidad. “A mi criterio, llevando temas de Extranjería, que se permita que cada uno pueda ir de un sitio a otro y que puedan vivir y trabajar y, en el caso del asilo, sí que es una justicia por lo que pasó en 2024 y el año pasado”, asegura Losada.