¿Sabe usted que mientras los vecinos de O Pino se quedan sin autobús… para fiestas que no falte? ¿Que mientras el transporte de San Cibrao se ve recortado, las sevillanas sí son una buena razón para reforzar el servicio? ¿Que para la Feria del Paripé el Concello de la city habilitó una lanzadera? ¿Que la farra tiene que estar asegurada?¿Y que para ir al trabajo que cada cuál se apañe?

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