“Mil ocho, justo. El resto pa’ ti”: las “donaciones” de Jácome, también en efectivo

Los extractos bancarios de Democracia Ourensana revelan el rastro del dinero bancarizado, pero la maquinaria de recaudación de Jácome contaba también con una caja B nutrida de efectivo y un modus operandi denunciado en los juzgados, retratado en sede policial y avalado por las grabaciones publicadas en 2023.

El primer aviso llegó en 2020, cuando el exasesor Bruno Blanco denunció “donaciones forzosas” de 1.000 euros mensuales y pagas extra íntegras que le supusieron perder 5.145 euros en apenas cinco meses, en los primeros meses de gobierno.

Los primeros pagos se habrían hecho en metálico en el propio Concello. Jácome justificaba, decía él, la mordida alegando que la plantilla debía sufragar una deuda de su canal, Auria TV. El expolio al grupo municipal y asesores era tal que, como recordaba la exedil María Dibuja, en el partido “no había ni para pagar cafés”.

Libre albedrío

La red, calificada por los denunciantes como una auténtica “trama”, incluso instrumentalizó el Servicio Público de Empleo. Según desveló otro exasesor, se contrataba a personal eventual el tiempo justo para que generasen derecho a la prestación por desempleo, se les exprimía la nómina y se les sustituía por el siguiente para no detener la rueda.

La investigación de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) en 2021 confirmó este estrato más sórdido. Varios asesores confesaron a la Policía Nacional que entregaban su pago en metálico a Jácome en Jolper, la tienda de música de su familia.

Un auxiliar admitió entregar 400 euros mensuales “dentro de un sobre” por un puesto de “libre albedrío” que consistía en desayunar e inventariar comercios. Otra asesora teletrabajaba desde Alcorcón y otro eventual admitió cobrar del erario público para ejercer de cámara en la televisión del alcalde.

Yo te estaba dando 1.500 [...] y 300 de la extra. Mil ocho, justo. El resto pa’ti”

Audios demoledores

Finalmente, los audios publicados en mayo de 2023 por este periódico pusieron banda sonora a este sistema. En uno de los más delatores, el regidor cuadraba la mordida con una trabajadora sobre su salario y la extra: “Yo te estaba dando 1.500 [...] y 300 de la extra. Mil ocho, justo. El resto pa’ti”, resumía la asesora. El alcalde, riendo, replicaba: “¡Nooo, pa mí no!”.

Una impunidad que el regidor llegó a defender sin rubor en un pleno municipal: “Todo el que vive del partido tiene que apoquinar, ¡solo faltaría!”.