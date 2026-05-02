Casi un millar de ourensanos siguen asistiendo a clase pasados los 50 años

La frase “el saber nunca está de más” parece ser ajena a los ourensanos. Apenas el 3% de la población mayor de 25 años, es decir, después de la etapa universitaria, continúa en las aulas para ampliar sus conocimientos. Los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) dejan patente que, en Ourense, el esfuerzo formativo se reduce a la mínima expresión, completando los ciclos justamente “necesarios” para acceder al mercado laboral.

El abandono de los estudios no ocurre de la noche a la mañana. Durante la etapa que va de los 15 a los 19 años, un 87,11% de los residentes en la provincia continúa formándose con normalidad. Aunque ya deja entrever que algunos abandonan las clases al finalizar la etapa de enseñanza obligatoria. La primera gran criba se da justo después. En el escalón de los 20 a los 24 años, menos de la mitad de los jóvenes (concretamente el 46,36%) mantiene su matrícula activa. Una vez superada esta barrera, momento en el que la mayoría ya ha finalizado sus grados universitarios o ciclos de Formación Profesional, casi todos deciden dejar a un lado los libros para adentrarse en el mundo laboral.

El rara avis

No obstante, como en todo siempre existen “rara avis” que en este caso confirman la regla. Cerca de un millar de ourensanos mayores de 50 (845) se amparan al dicho de que “nunca es tarde para formarse”. La gran mayoría de estos veteranos están matriculados en la Escuela de Idiomas (335 alumnos), seguidos por aquellos que deciden volver a la facultad para cursar un grado universitario (172 personas), demostrando que la inquietud por aprender y el afán de superación no entienden de edades.

Mientras tanto, el tramo de edad comprendido entre los 30 y los 49 años muestra una estabilidad relativa, con un total de 3.627 personas que continúan vinculadas a la formación oficial. Entre los datos analizados, resulta llamativo el repunte que se produce entre los 35 y 39 años, tramo en el que se contabilizan 1.081 estudiantes (la cifra más alta de toda la madurez) lo que apunta a un periodo de reinvención o especialización profesional antes de que el interés decaiga.

Con todo, cabe destacar que el 25,53% de los ourensanos posee algún título superior, una cifra en la que hay que tener en cuenta el envejecimiento poblacional.