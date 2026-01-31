Un millón de viajeros, pero de hola y chao

Ourense es la primera estación de Galicia en cuanto al número de usuarios AVE con más de un millón de viajeros de Larga Distancia (1.231.164) que partieron, llegaron o trasbordaron en la terminal de A Ponte durante 2025. La estación supera los dos millones de usuarios si se suma la Media Distancia.

Ante semejante caudal de pasajeros, nueve analistas invitados por el programa “En Portada”, de Telemiño, responden a la pregunta: “¿Aprovecha Ourense el tirón de la alta velocidad?”. Todos respondieron “no” o “rotundamente no” por diferentes motivos, desde la carencia de una estrategia turística que englobe propuestas adaptadas a los viajeros de la alta velocidad a la “incapacidad” del gobierno municipal para poner en valor tanto la ciudad como sus atractivos. “Ourense no ha sumado ninguna oferta a la que tenía antes de la llegada del AVE”, sostiene el periodista y escritor, Antonio Vallejo.

Una estación en la que más de un millón de viajeros baja con planes inciertos. | Miguel Angel

Otro argumento tiene que ver con el estado de la estación, calificada por los analistas consultados de “pendello”, “apeadero” o foco de “inseguridad”. El periodista Antonio Nespereira recuerda que “La Región organizó no menos de media docena de eventos bajo el titular ‘Foro Ourense Alta Velocidad’ para que nos preparásemos ante la llegada del AVE. ¿Y qué se hizo? Nada. Esto del AVE es una ourensanada de libro, pero no quiero cabrearme”.

Opiniones de los contertulios de En Portada

Antonio Nespereira, periodista. | La Región

Lo del AVE es una ourensanada de libro. Llegó y seguimos con que temíamos que prepararnos.

David Alvarado, Politólogo, profesor de la UVigo. | La Región

“Carecemos dunha estratexia turística que permita á cidade aproveitar este potencial”

Luis Carlos de la Peña, Economista y articulista. | La Región

“Aceptamos que o Concello non vaia a Ftur. é como dicir que a cidade non ten nada que amosar”

Roberto González, Policía Nacional. | La Región

“Que é o primeiro que percibe a xente na estación? Pois que é un foco de inseguridade”

Antonio Vallejo, periodista y escritor. | La Región

“El AVE lleva y trae gente. si te llevan a un sitio donde no te ofrecen nada, pasas de largo”

José Ángel Vázquez Barquero, economista, profesor, exedil. | La Región

“Algunos llevamos mucho tiempo reivindicando una intermodal, no un simple apeadero”

Manuel Herminio Iglesias, Pte. Asociación Agromadas. | La Región

“Estamos instalados nunha subsistencia provinciana e temos un grave problema político”

Olga Giráldez, presidenta Vecinos A Ponte. | La Región

“Acabo de ir del posío a la Plaza Mayor… cerrado, se vende, cerrado… ¡Qué tristeza!”

Antonio Troitiño, exportavoz municipal. | La Región

“Mirade se estamos preparados… Temos as termas que tiñan os romanos pero en peor estado”