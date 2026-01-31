Un millón de viajeros, pero de hola y chao

ALTA VELOCIDAD DESAPROVECHADA
La ciudad de Ourense, incapaz de rentabilizar el récord de viajeros que trae el tren
Ourense es la primera estación de Galicia en cuanto al número de usuarios AVE con más de un millón de viajeros de Larga Distancia (1.231.164) que partieron, llegaron o trasbordaron en la terminal de A Ponte durante 2025. La estación supera los dos millones de usuarios si se suma la Media Distancia.
Ante semejante caudal de pasajeros, nueve analistas invitados por el programa “En Portada”, de Telemiño, responden a la pregunta: “¿Aprovecha Ourense el tirón de la alta velocidad?”. Todos respondieron “no” o “rotundamente no” por diferentes motivos, desde la carencia de una estrategia turística que englobe propuestas adaptadas a los viajeros de la alta velocidad a la “incapacidad” del gobierno municipal para poner en valor tanto la ciudad como sus atractivos. “Ourense no ha sumado ninguna oferta a la que tenía antes de la llegada del AVE”, sostiene el periodista y escritor, Antonio Vallejo.
Otro argumento tiene que ver con el estado de la estación, calificada por los analistas consultados de “pendello”, “apeadero” o foco de “inseguridad”. El periodista Antonio Nespereira recuerda que “La Región organizó no menos de media docena de eventos bajo el titular ‘Foro Ourense Alta Velocidad’ para que nos preparásemos ante la llegada del AVE. ¿Y qué se hizo? Nada. Esto del AVE es una ourensanada de libro, pero no quiero cabrearme”.
Lo del AVE es una ourensanada de libro. Llegó y seguimos con que temíamos que prepararnos.
“Carecemos dunha estratexia turística que permita á cidade aproveitar este potencial”
“Aceptamos que o Concello non vaia a Ftur. é como dicir que a cidade non ten nada que amosar”
“Que é o primeiro que percibe a xente na estación? Pois que é un foco de inseguridade”
“El AVE lleva y trae gente. si te llevan a un sitio donde no te ofrecen nada, pasas de largo”
“Algunos llevamos mucho tiempo reivindicando una intermodal, no un simple apeadero”
“Estamos instalados nunha subsistencia provinciana e temos un grave problema político”
“Acabo de ir del posío a la Plaza Mayor… cerrado, se vende, cerrado… ¡Qué tristeza!”
“Mirade se estamos preparados… Temos as termas que tiñan os romanos pero en peor estado”
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ALTA VELOCIDAD DESAPROVECHADA
La ciudad de Ourense, incapaz de rentabilizar el récord de viajeros que trae el tren
Lo último
REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES
¿Votan los migrantes en las elecciones? Qué dice la ley y por qué el debate ha vuelto al centro de la política
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado, 31 de enero?
ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este sábado, 31 de enero, en Ourense