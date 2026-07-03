Un motorista resulta herido tras colisionar con un vehículo en la avenida de Zamora
ACCIDENTE DE TRÁFICO
El accidente de tráfico registrado entre un vehículo particular y una moto en la rúa Bonhomme cerca de la avenida Zamora provocó que el motorista acabase herido
Un motorista resultó herido como consecuencia del accidente de tráfico sufrido al colisionar con su moto contra un vehículo en la rúa Bonhomme 51, cerca de la avenida de Zamora.
El accidente se registró pasadas las 14:30 horas cuando un testigo dio aviso al 112 Galicia de una colisión entre ambos vehículos implicados. En la llamada se solicitó la presencia de los servicios de urgencias sanitarias para atender al motorista herido.
Hasta el lugar de los hechos se trasladaron los servicios de urgencias sanitarias y una patrulla de la Policía Local donde prestaron atención médica al conductor de la moto herido.
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