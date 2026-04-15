Una mujer pide 6 años de cárcel por maltrato en Ourense

Manuel F. A. será juzgado en Ourense por supuestamente maltratar a su mujer. Mientras que la Fiscalía solicita casi tres años de cárcel, la acusación particular que representa a la víctima eleva la petición a seis años de prisión, imputándole delitos de maltrato habitual, maltrato ocasional y amenazas graves.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el inculpado mantenía una actitud de hostilidad verbal constante hacia la víctima, profiriendo insultos continuos y adoptando conductas violentas, llegando a levantar los puños de forma amenazante, lo que generaba en la mujer gran temor y desasosiego.

Estas vejaciones se producían en el domicilio familiar, en Celanova, y en presencia de los dos hijos de la pareja. El escrito relata que el hombre se dirigía a ella con términos denigrantes como “tonta, parva, puta, asquerosa” y menospreciaba repetidamente su formación y ocupación laboral recriminándole que su título de bachiller solo le valía “para andar limpando merda”. Además, se detalla un episodio de violencia física ocurrido en el vehículo familiar. En esa ocasión, el acusado presuntamente agarró con fuerza a su mujer por los gemelos y la clavícula tras negarse esta a que le realizara tocamientos.

Síndrome ansioso

Era habitual que el encausado la acusara de infidelidad diciéndole que “andaba de puta por ahí” si ella rechazaba mantener relaciones sexuales. A consecuencia de esta prolongada dinámica, la víctima padece un síndrome ansioso depresivo, por lo que las acusaciones piden indemnización.