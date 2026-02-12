CALLE SANTO DOMINGO
Una mujer reclama 51.000 euros al Concello de Ourense por la caída que sufrió
CALLE SANTO DOMINGO
El Concello de Ourense se enfrentará a un nuevo litigio por responsabilidad patrimonial. Lo hará tras la demanda presentada por una mujer tras una caída que sufrió en la calle Santo Domingo de la ciudad. La víctima de este suceso reclama por las lesiones que sufrió un total de 51.283 euros.
A raíz de ello, el Concello fue emplazado a personarse en calidad de demandado en el Tribunal de Instancia Sección del Contencioso-Administrativo Plaza número 1.
No es la primera vez que el Concello acudirá a un litigio judicial de este tipo. El pasado año fue obligado a pagar 5.332 euros de indemnización más intereses a un vecino por la caída sufrida en la calle Nosa Señora da Saínza para cubrir los gastos de fisioterapia y dentista. Esta cantidad fue inferior a la solicitada por el afectado, que reclamaba un total de 27.330,89 euros.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CALLE SANTO DOMINGO
Una mujer reclama 51.000 euros al Concello de Ourense por la caída que sufrió
UNA INFLACIÓN ACUMULADA
Un San Valentín que compite con el Entroido de Ourense
SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL
Archivada la denuncia de una mujer que aseguró que mantuvo sexo bajo sumisión química
PROTESTAS DEL SECTOR
Tractoristas ourensanos y del resto del país colapsan Madrid
Lo último
UNA TRADICIÓN ANCESTRAL
Aldara, el origen de un nombre que se asentó en Celanova y buena parte de Galicia
JORNADAS DE FIESTAS
Cartel y programa del Entroido de Laza 2026: actividades, fechas y horarios