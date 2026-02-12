TEMPORAL
Nils eleva el umbral de varios ríos en la provincia

Una mujer reclama 51.000 euros al Concello de Ourense por la caída que sufrió

CALLE SANTO DOMINGO

La calle Santo Domingo, en Ourense, donde se produjo la caída
La calle Santo Domingo, en Ourense, donde se produjo la caída | Óscar Pinal

El Concello de Ourense se enfrentará a un nuevo litigio por responsabilidad patrimonial. Lo hará tras la demanda presentada por una mujer tras una caída que sufrió en la calle Santo Domingo de la ciudad. La víctima de este suceso reclama por las lesiones que sufrió un total de 51.283 euros.

A raíz de ello, el Concello fue emplazado a personarse en calidad de demandado en el Tribunal de Instancia Sección del Contencioso-Administrativo Plaza número 1.

No es la primera vez que el Concello acudirá a un litigio judicial de este tipo. El pasado año fue obligado a pagar 5.332 euros de indemnización más intereses a un vecino por la caída sufrida en la calle Nosa Señora da Saínza para cubrir los gastos de fisioterapia y dentista. Esta cantidad fue inferior a la solicitada por el afectado, que reclamaba un total de 27.330,89 euros.

