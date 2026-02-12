Tractoristas ourensanos y del resto del país colapsan Madrid

Más de 8.000 agricultores y ganaderos, acompañados de unos 500 tractores llegados de toda España, tomaron este miércoles las calles de Madrid en señal de protesta por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del reciente acuerdo comercial UE-Mercosur, así como de la pérdida de rentabilidad que está llevando al cierre de explotaciones.

La convocatoria no alcanzó las cifras previstas, ya que de los 1.500 que había anunciado la organización quedaron finalmente en un tercio los que colapsaron la ciudad, atravesándola en cinco columnas procedentes de Torrejón de la Calzada, Robregordo y Arganda del Rey en la Comunidad de Madrid, así como desde Guadalajara y El Espinar (Segovia), para culminar su recorrido frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde no les dejaron acceder con los tractores, tras atravesar el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado.

Una protesta secundada por unos 8.000 agricultores y ganaderos de toda España, según los convocantes, que se desarrolló bajo los lemas “En defensa del campo que alimenta a Europa” y “Cuando el campo se levanta, Europa se detiene. No a Mercosur”, o “Si el campo no produce, la ciudad no come”, donde los manifestantes portaban pancartas en las que se podían leer eslóganes como “Mercosur y recortes PAC nuestra ruina”, “El campo no se vende, se defiende”, “No a Mercosur” o “El campo se muere y tiene asesinos”.

Presencia ourensana

Ourense estuvo muy presente en esta protesta, siendo la expedición local la más madrugadora y la primera en tomar la plaza de Colón en Madrid en la tractorada nacional.

Cinco buses salidos de Allariz, Xinzo de Limia, Maceda, Montederramo y Beatriz se dirigieron durante la madrugada a Madrid. A las más de 200 personas que viajaron en autocar se unieron 40 en tren, 40 en coches particulares y 14 en taxis, sumando un total cercano a 400 ourensanos desplazados a la capital.

Al gran número de presentes en Madrid se sumaron trece tractores, que emprendieron un viaje de casi trece horas. A partir de las 23.00 horas ya partieron su camión en seis góndolas, mientras que los tractoristas realizaron el trayecto principalmente en taxis.

En torno a las 06.00 horas los tractores quedaron listos a unos 60 kilómetros de la capital para que los agricultores y ganaderos emprendiesen su trayecto, ahora sí en el vehículo referente de estas protestas. Un viaje lento que se prolongó durante más de seis horas. “Levamos 28 ou 29 horas sen demorarnos, faise largo pero é moi gratificante ver a mau de aplausos na rúa, énchenos de orgullo”, exclamó a su llegada Miguel Gómez, representante de la Asociación do Sector Primario de Galicia.

Hoy los tractoristas de Ourense mantendrán una reunión para sacar conclusiones de su participación en esta movilización nacional y, por el momento, mantendrán su bloqueo a la A-52 a la altura de Xinzo.