Consulta | El DOG publica los incentivos para cubrir las plazas vacantes en Urgencias del CHUO, desde mañana computa triple

Entre las medidas para potenciar la cobertura de las Urgencias en el CHUO, la Xunta ofertará las plazas vacantes por el sistema excepcional de acceso a la condición de personal fijo mediante concurso de méritos, es decir, valorando la experiencia y la formación sin necesidad de superar el examen propio de una fase de oposición.

Tal y como anunció el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en el Pleno del Parlamento, el Servizo Galego de Saúde, antes de finales de año, realizará la primera convocatoria por concurso de méritos para cubrir de forma estable las plazas de las urgencias hospitalarias de Ourense.

La modificación legal establece, además, una valoración especial de la experiencia profesional. Cada mes de servicios prestados en las urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense computará, a partir de mañana mismo, el triple de la puntuación que se establezca con carácter general para futuros procesos selectivos o concursos de traslados.

El Gobierno gallego quiere incentivar así la cobertura de las plazas de personal médico de las urgencias hospitalarias de Ourense, que cuenta con una plantilla de 50 profesionales y en la actualidad tiene ocupadas únicamente 25 plazas.

De esta forma, el Servizo Galego de Saúde toma medidas ante la situación de necesidad de personal médico de las urgencias hospitalarias ourensanas.

Por lo tanto, las plazas de facultativos de las urgencias hospitalarias de Ourense serán incluidas como puestos de difícil cobertura, al igual que ya tienen esta consideración todos los puestos de facultativo especialista de los hospitales comarcales de Cee, O Barbanza, A Mariña, Monforte de Lemos, Verín, O Barco de Valdeorras y O Salnés.

En una situación de déficit de profesionales médicos en determinadas especialidades y en todo el Sistema Nacional de Salud, la Xunta, dentro de sus competencias, ya consiguió cubrir 521 plazas médicas de difícil cobertura, es decir, más del 98 % de las plazas ofertadas desde que impulsó esta ley en el año 2022.

3.560 euros más al año para cada médico de urgencias

La Xunta también aprobó este año un paquete de mejoras laborales y retributivas para el personal facultativo de las urgencias hospitalarias de las siete áreas sanitarias del Servizo Galego de Saúde con el objetivo de dar respuesta a las demandas de este colectivo médico.

Entre otras medidas, desde el mes de julio y con carácter retroactivo desde el 1 de abril de 2026, se aplicará un incremento de 2 euros por hora de la jornada complementaria, que alcanza los 34,56 euros y, en el año 2027, se añadirá un incremento adicional de 3 euros por hora, hasta alcanzar los 37,56 euros.

De media, las mejoras laborales y retributivas para este colectivo suponen 3.560 euros más al año para cada médico de urgencias.

En lo que respecta a la dotación de personal, el Servizo Galego de Saúde asegura que lleva años reforzando la capacidad de las urgencias hospitalarias para responder adecuadamente a las necesidades asistenciales. Las estadísticas de la Xunta apuntan a que en la actualidad, hay 149 plazas más de médicos de urgencias en los hospitales públicos gallegos que en 2024.