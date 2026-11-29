Once años lleva la ciudad de Ourense acudiendo puntual a su encuentro con la música y el baile a favor de la investigación contra el cáncer.

La noche de ayer no fue una excepción, y el espectáculo organizado por la asociación cultural As Canellas a favor de la rama Ourensana de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) volvió a mostrar el lado más solidario de la ciudad. El encuentro sirvió también para dar visibilidad a la lucha contra esta enfermedad y resaltar la importancia de seguir investigando.

Raquel Nogueira y Antía Vidal condujeron una velada que sumó cultura y compromiso social. La escuela de baile y fitness Only You inauguró el escenario y volvió a actuar con un segundo número durante la noche. En el apartado musical, la cantautora Yoly Saa presentó sus composiciones de canción de autor, mientras que la formación The Tetas’ Van ofreció su repertorio de versiones con una propuesta vinculada al rock, la igualdad y la lengua gallega.

Dulzaro, llegado desde Castilla y León, fusionó el folclore de su tierra con sonidos electrónicos, y Javi Maneiro trajo a los asistentes de vuelta a Galicia a través de los temas de su trayectoria en solitario, ya parte del rock gallego. Eladio y los Seres Queridos fueron los encargados de bajar el telón, repasando sus dos décadas de carrera.

Las entradas tenían un coste de diez euros, que serán donados a AECC, dando continuidad a una iniciativa que ya acumula más de 60.000 euros durante la década que se lleva celebrando. El presidente de AECC Ourense, Germán Rodríguez-Saa López, expresaba su agradecimiento a la solidaridad y el compromiso de la sociedad ourensana con las personas que conviven con la enfermedad.