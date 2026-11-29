Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
GALA SOLIDARIA
La undécima edición del espectáculo organizado por As Canellas reunió a artistas y grupos en una noche solidaria cuya recaudación se destinará a la AECC para apoyar la investigación contra el cáncer
Ourense volvió a mostrar su cara más solidariaen la undécima gala de música y baile organizada por As Canellas a favor de la AECC. La cita reunió a artistas y grupos en una noche de cultura y compromiso con la investigación contra el cáncer.
Las entradas, a diez euros, se destinarán íntegramente a la asociación. La iniciativa acumula ya más de 60.000 euros recaudados en sus distintas ediciones.
Estas fueron las imágenes más representativas de la jornada.
1/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
2/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
3/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
4/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
5/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
6/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
7/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
8/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
9/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
10/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
11/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
12/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
13/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
14/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
15/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
16/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
17/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
18/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
19/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
20/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
21/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
22/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
23/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal
24/24
Galería | Ourense vuelve a bailar por la investigación contra el cáncer, en fotos
|
Óscar Pinal