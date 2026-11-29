Se asombra la humanidad. El Papa Francisco vio al diablo en tres ocasiones. Lo ha revelado el cardenal Víctor Manuel Fernández en el libro “El diario íntimo del Papa Francisco”. Viene a mi mente el padre Fontes, párroco de Vilar de Perdizes. Ha sido siempre un hombre muy controvertido. Los periódicos lo bautizaron como “el Bruxo”. Allá en su municipio de Montalegre lo adoran. Se peleó con los vecinos porque erigieron una estatua en su honor en el centro del pueblo. Hablando con él, me dijo, riendo: “Al menos quien venga a verme, no podrá decir que no me ha visto”.

Fue muy atacado cuando creó un congreso de medicina popular. Acudían allí curanderos, escritores, exorcistas, expertos en plantas medicinales, con toda clase de remedios. Ahora vive retirado en una residencia religiosa. Cierto, las puertas de su casa siempre estaban abiertas. Yo mismo pasé allí un fin de semana. Su fama de ahuyentador de espíritus creció en Portugal ante la mirada censuradora de los cardenales. Le pregunté sobre el mal de ojo. Los paisanos de esta tierra bien saben que abunda. Personas de todas partes no cesaban de llamar por teléfono convencidas de que el demonio las poseía. Me dice: “La clave para defenderse es no delegar en los demás nuestra personalidad, confiar en uno mismo”. Guardamos un poco de silencio. Le insistí sobre el tema. “Cuando una persona te clava los ojos, si aceptas su maldición, la haces fuerte en tu cabeza. En estos casos, conviene estar fortificado. Cuando uno teme a su destino, el diablo se lo lleva de la mano hacia la desgracia”.

Esa noche en su casa fue inquietante. El teléfono no paraba de sonar. Siempre llamaban seres atormentados. Le pregunto por Dios. “Mire, amigo, Dios es la persona que se tiene al lado, la naturaleza, la armonía. Yo pienso en presente”. El fuego ilumina la lareira, la conversación deriva hacia los curas gallegos. El Padre Fontes se ríe pícaro: “Hacen su trabajo a su manera pero creo que se preocupan más de los muertos que de los vivos. Yo creo que hay que preocuparse más de los vivos”.

Volvamos a las visiones del Papa Francisco. Inevitable. Estoy escuchando “Simpatía por el diablo”, aquella canción maldita de los Rolling Stones. La compusieron Mick Jagger y Keith Richards en 1968, cuando el mundo estaba convulso. París ardía en el mayo del 68 y los misiles intercontinentales asomaban, poderosos. Hay que joderse, también Richards afirmó haber visto varias veces al diablo. Vayamos a la canción: una mujer inquietante, Marianne Faithfull, le entregó el libro “El maestro y Margarita”, de Mijaíl Bulgákov. En él se inspiraron los dos Stones. Ay, Marianne fue novia de los dos, fue modelo, compositora, cantante y actriz. La vi en un garito de Madrid, sola sobre el escenario, con una especie de arpa. Cantó, más bien narró con voz arrastrada casi mística. Hubo cierto desconcierto pero al final la peña le aplaudió.

En “Simpatía por el diablo”, Lucifer se presenta como un caballero culto y rico: “Soy un hombre de riqueza y buen gusto”. Para muchos el tema es un rechazo moral de su época. No olvidemos que los dos Stones vieron caer las últimas V2, las bombas nazi que asolaron Londres. “Observé con placer / Mientras tus reyes y reinas / Lucharon durante diez décadas… Conduje un tanque / Llevé la insignia de general / Mientras la Blitzkrieg arrasaba / Y los cuerpos se pudrían”.

Ay, cuenta la leyenda que sonaba la canción maldita aquel 6 de diciembre dramático en Altamont. Un joven subió al escenario y fue acuchillado por uno de los Ángeles del Infierno, encargados de la seguridad del concierto. Además fallecieron 3 personas. Para la crítica musical, el festival representó la muerte de la utopía de paz y amor y del movimiento hippie.

(El Papa Francisco vio tres veces a Lucifer. Seguro que le dijo, como en la canción: “Encantado de conocerte / Espero que adivines mi nombre / pero lo que te desconcierta / Es la naturaleza de mi juego…”)