Nace un programa de mentoría para alumnos de aeroespacial en Ourense

La Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, junto a la delegación gallega de la Asociación Ellas Vuelan Alto, lanza “Estela” para ofrecer orientación profesional más especializada a partir de este curso. Se trata de un programa de mentoría que busca impulsar el desarrollo del alumnado conectando el ámbito académico con la realidad del mercado laboral aeroespacial, un sector en pleno crecimiento que demanda constantemente nuevos perfiles técnicos.

Los principales objetivos de esta propuesta pasan por acercar a los estudiantes al mercado laboral, planificar su carrera, transferir conocimiento práctico, crear sólidas redes de apoyo, fomentar primeras experiencias laborales y promover el liderazgo femenino en disciplinas STEM. El programa ofrecerá un acompañamiento personalizado durante seis meses. Está dirigido a estudiantes del Grado en Ingeniería Aeroespacial y del Máster en Ingeniería Aeronáutica, priorizando a quienes finalizan sus estudios durante este curso. En esta primera edición, se seleccionarán entre 3 y 5 participantes.

Las mentoras, profesionales de la red Ellas Vuelan Alto con amplia experiencia en diseño, certificación, operaciones o gestión, realizarán sesiones periódicas para definir objetivos, compartir valiosos contactos y guiar su futuro. El programa aportará al alumnado claridad profesional, networking y competencias transversales. Mientras que las mentoras tendrán oportunidades de liderazgo y contribución social.