¿Sabe usted que los negocios de Ourense parecen estar condenados al cierre?

¿Sabe usted que no hay tiempo para llorar a los negocios que cierran en la ciudad? ¿Que en la zona caen como moscas unos tras otros? ¿Que desde fines de marzo anunció su cierre el restaurante-parrillada Río en Ervedelo? ¿Que la fuerza de gravedad del puente parece hacer caer los negocios? ¿Que ya en el sitio colapsaron dos bares de copas? ¿Que se rumorea abrirá en el mismo sitio un local de comida asiática?