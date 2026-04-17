¿Sabe usted que Ourense estará representada en la cuarta edición de la residencia audiovisual Conecta Lab ?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la presencia ourensana en Conecta Lab para la cuarta edición
¿Sabe usted que el talento ourensano en el audiovisual está cada vez mejor representado y reconocido? ¿Que también tiene presencia en la residencia audiovisual Conecta Lab, impulsada por la Xunta de Galicia? ¿Que la ourensana Ledicia Sola representará a la provincia en la cuarta edición de esta iniciativa? ¿Y que sigue en proceso de rodar su nueva película “As Augas”?
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