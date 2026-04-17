¿Sabe usted que Ourense estará representada en la cuarta edición de la residencia audiovisual Conecta Lab ?

¿Sabe usted que el talento ourensano en el audiovisual está cada vez mejor representado y reconocido? ¿Que también tiene presencia en la residencia audiovisual Conecta Lab, impulsada por la Xunta de Galicia? ¿Que la ourensana Ledicia Sola representará a la provincia en la cuarta edición de esta iniciativa? ¿Y que sigue en proceso de rodar su nueva película “As Augas”?

Relacionado Universitarios analizan los retos del audiovisual gallego