De nevera a obra de arte: Bermello la exhibe en su tienda en Ourense

El pintor Leandro Sánchez, artista de origen mallorquín afincado en Ourense, ha transformado un frigorífico de la marca Solthermic en una pieza artística que actualmente se exhibe en la tienda de electrodomésticos Bermello, ubicada en la carretera de Vigo. Esta iniciativa surgió de manera espontánea tras una visita de Jorge Bermello al estudio del pintor, donde se fijó en una vieja nevera que el artista utilizaba como elemento decorativo. A partir de ese encuentro, ambos decidieron colaborar para introducir un componente cultural en el entorno comercial y resaltar los productos de la marca propia del establecimiento.

Para la ejecución de la obra, Leandro Sánchez seleccionó un frigorífico nuevo y trasladó a su superficie la imagen de un horno y un microondas de la misma firma mediante el uso de pintura acrílica. El proceso técnico requirió un lijado previo con papel de esmeril para facilitar la adherencia sobre el metal, además de la aplicación final de un barniz especial de dos componentes para garantizar su conservación y evitar arañazos.

Jorge Sobrino Bermello, Jorge Bermello y Leandro Sánchez.

Como detalle curioso, el artista tuvo que desplazar ligeramente la posición del microondas pintado para respetar el logotipo grabado del fabricante y mantener así el equilibrio visual.