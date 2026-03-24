PROGRAMA ERASMUS+
El arte se abre paso como oportunidad para los jóvenes de Ribadavia
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Más de 200 personas participaron ayer en la jornada “ValorARTE – Arte y futuro profesional de la juventud: de la creatividad a la innovación”, organizada por la Oficina Municipal de Información Xuvenil, OMIX, de Ribadavia para poner en valor las profesiones creativas y abrir nuevas perspectivas laborales entre la juventud.
La iniciativa forma parte del proyecto europeo “CRAFTS”, desarrollado en el marco del programa Erasmus+ y liderado por el Concello de Ribadavia en colaboración con entidades de Italia, Portugal y Valladolid.
El evento, celebrado en el IES O Ribeiro, combinó charlas, dinámicas participativas, talleres y una mesa redonda, con ponentes de referencia y locales. La jornada arrancó con la intervención de la especialista Carlota Corzo Álvarez, centrada en la relación entre creatividad, tecnología e impacto social. Posteriormente, se desarrolló la dinámica “Estudié Arte, ¿y ahora qué?”, y durante la tarde se celebró un coloquio con perfiles vinculados a la innovación y al emprendimiento, con Marcos Saavedra, Martín González Alonso, de la empresa ribadaviense “Neocar”; Antonio Míguez Amil, colleiteiro de “Boas Vides”; y Laura Tova.
Corzo defendió el potencial de los estudios artísticos en el actual contexto laboral: “Intentamos acercar a los alumnos cómo estudiar arte puede tener salida laboral, porque hay un mercado nuevo relacionado con las artes”. En este sentido, subrayó que “es necesario entrenar la creatividad y la adaptabilidad, porque muchos trabajos van a cambiar y habrá que resolver problemas de forma creativa”.
La ponente incidió en los beneficios del arte más allá del ámbito laboral, ya que “ayuda a desarrollar capacidades y entrena la plasticidad cerebral” defendiendo que “en un mundo en el que no hay espacio para el aburrimiento, éste es necesario, porque abre espacio a la creatividad”.
Por su parte, el técnico de la OMIX, Manuel Araujo Montero, incidió en “a importancia da arte, a creatividade e a innovación como ferramentas de futuro. Sabemos que a rama de arte non é tan atractiva para as familias, e a idea era poñela en valor ante estudiantes, pais e nais dende un punto de vista máis amplo, ligado á empregabilidade pero tamén á vida diaria”. Recordó que “moitos empregos están desaparecendo e os novos teñen moito que ver coas artes. A IA non vai suplir a capacidade creativa”.
La jornada incluyó una feria profesional y contó con representantes de la comunidad educativa y las administraciones local y autonómica. Desde la organización hacen una valoración “moi positiva” de esta cita, que pone el broche final al proyecto CRAFTS, abriendo la puerta a su continuidad.
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