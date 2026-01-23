Niega traficar con drogas en Ourense y atribuye la acusación a la “enemistad” de un policía

La fiscal solicitó ayer para Cleury B.H. una pena de tres años y tres meses de prisión por un presunto delito de tráfico de drogas, al acusarle de vender una dosis mínima de estupefacientes en la vía pública. La defensa, por contra, habló de una actuación policial viciada por la “enemistad” y basada en una “detención estereotipada”.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 16:50 horas del 24 de mayo de 2024. La acusación sostiene que Cleury B.H. fue sorprendido en la calle Doctor Fleming de Ourense contactando con otro individuo, identificado como Roberto O.V. Asegura que el acusado entregó un envoltorio a este hombre a cambio de 15 euros. El análisis de la sustancia incautada reveló que se trataba de una mezcla de 0,18 gramos de cocaína (con una pureza del 87,5%) y heroína (con una riqueza del 1,37%). El envoltorio fue valorado en 49,17 euros por la perito policial, tal como acreditó en la vista oral.

Durante la vista oral, Cleury B.H., que solo contestó a su abogado, negó la venta. Según su versión, no hubo intercambio de dinero por droga, sino que se encontraba con un amigo entre unos contenedores de la zona de Ervedelo con la intención de consumir juntos la sustancia estupefaciente. El abogado del acusado alegó que el agente que levantó el acta actuó movido por una enemistad previa con los implicados y que realizó una “detención estereotipada basada en prejuicios”, sugiriendo que se actuó contra Cleury por su perfil y no por la comisión de un delito. Esta versión fue respaldada por el supuesto comprador, quien compareció como testigo para asegurar que no existió venta, corroborando la tesis de que ambos se disponían a consumir la sustancia de manera conjunta y que esa dosis cuesta más de 15 euros. “Conozco al agente de decir muchas mentiras, se lleva mal conmigo”, aseguró Roberto O.V.

El policía adujo que vio con claridad como, entre unos contenedores, el inculpado le daba la mano al comprador para pesarle el envoltorio a cambio de dinero. Pero, matizó, que al verse sorprendido lo arrojó al suelo. La defensa interesó la absolución y, en caso de condena, que se tenga en cuenta la escasa cantidad intervenida.