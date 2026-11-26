Nieves Herrero (Madrid, 1957) participa este sábado en Ourense Black a las 12,00 horas en el Marcos Valcárcel. Es autora de “La prometida”, una novela que mezcla la historia de Fabiola de Bélgica y una investigación policial. La periodista repasa sus encuentros más sorprendentes y las grandes lecciones de toda una vida contando historias.

Pregunta. ¿Qué encontró en Fabiola para convertirla en protagonista de su novela?

Respuesta. Me gustó descubrir a dos personajes tan espirituales y bondadosos como Fabiola y Balduino en un momento en el que se habla tanto del dinero, de la fama y de los intereses materiales. Fabiola era una mujer muy preocupada por los demás y con un sentido del humor que no percibíamos. Cuatro de sus sobrinos vinieron a una presentación del libro y uno me dijo: “Si viviera Fabiola, sería tu amiga”. Se me saltaban las lágrimas.

P. En sus libros suele rescatar a mujeres que quedaron a la sombra de otros hombres.

R. La historia distorsiona mucho a las mujeres que estuvieron al lado de un rey, un escritor o un político. Parece que el importante es él. Yo me siento muchas veces con el pincelito, quitando el polvo del olvido y descubriendo que ahí tenemos a una persona extraordinaria que ha estado siempre a la sombra de alguien.

P. En “La prometida” aparece el robo del diario de Fabiola. ¿Qué sucedió?

R. Hay que ponerse en el contexto. España empezaba a abrirse y que una española se casara con un rey favorecía muchísimo al gobierno de Franco. Jesús Hermida y Jaime Peñafiel pagaron 500 pesetas a Jaime de Mora, el hermano de Fabiola, para entrar en su habitación. Les dejó solos, lo fotografiaron todo y Peñafiel encontró el diario en un cajón y se lo llevó. Se montó un escándalo diplomático y jamás se publicó. No lo justifico, pero creo que 1960 no es 2026. Jesús me lo contó en vida como una travesura de juventud, aunque yo eso no lo hubiera hecho en la vida.

P. A lo largo de su extensa carrera entrevistó a grandes personajes, como Michael Jackson. ¿Cómo consiguió acercarse a él?

R. Me costó muchísimo. Me dijeron que si él no me hablaba, yo no podía dirigirme a él, ni tocarlo ni abrazarlo. Se me ocurrió regalarle una guitarra firmada por Paco de Lucía. Hasta ese momento solo estaba cumpliendo un trámite, pero al verla se transformó en un niño feliz. Vi a una estrella enorme que, en el fondo, era muy Peter Pan.

P. ¿Hubo otros encuentros que la marcaran?

R. Por ejemplo, Fraga me echó de su despacho tirándome un café porque le hice una pregunta que le molestó. Pero luego me pidió perdón públicamente y me dijo que, si iba a Galicia y no le llamaba para ir a verle, se enfadaría conmigo. Al final, aquella situación delicada hizo que nos acercáramos y llegara a confiar en mí. Y a Antonio Banderas le llevé un jamón de Guijuelo: me había dado diez minutos de entrevista y acabaron siendo casi treinta. Los personajes difíciles me encantan.

P. Comenzó muy joven dirigiendo equipos en televisión, pero ahora se declara enamorada de la radio.

R. Me tuve que masculinizar en esos primeros años. Jesús Hermida me hizo directora adjunta con veintipocos años y dirigía a cuarenta personas, algunas me doblaban la edad. Yo me hacía más fuerte diciendo tres tacos seguidos. Mi madre me decía: “¿Para qué te ha servido la universidad?”. Hermida siempre me apoyaba, fue quien me dio alas. La televisión ha ganado en rapidez y ha perdido en profundidad. La radio es un medio mucho más acorde con mi personalidad.

P. La polémica cobertura del crimen de Alcàsser marcó su carrera.

R. Se aprende muchísimo de las malas experiencias, quizás más que de las buenas. Quise cortar el programa a los veinte minutos. Amenazaba con irme a negro, pero no me atreví a hacerlo. Cuando daba clase en la universidad les decía a mis alumnos que tuvieran más personalidad que yo. Mientras, en Control Central estaban encantados. Yo tenía a cien personas allí trasladadas y le pedí ayuda a mi cadena. Les dije que pusieran un documental o lo que se pudiera. Lo pasé muy, muy mal. Cuando estás en directo, casi el programa puede más a ti que tú al programa. La vida te enseña por qué camino no quieres ir.

P. ¿Hubo alguna historia en la que sintiera que no bastaba con contar lo que estaba pasando?

R. Me gustaría que me recordaran por todo lo que removí para que saliera Joaquín José Martínez del corredor de la muerte. Tuve que moverme mucho entre políticos para conseguir que tuviera una defensa justa. También ayudé a una madre a recuperar a su hijo y la mayor satisfacción fue estar con ella el día que regresó. A veces meto la pata implicándome tanto, pero no voy a dejar de hacerlo en asuntos en los que creo que puedo echar una mano.

P. ¿Por qué aconsejó a sus hijas que no estudiaran Periodismo?

R. Estamos en la profesión más bonita del mundo, pero tiene que ser muy vocacional. Les dije que estudiaran otra cosa y que, si después querían ser periodistas, podrían hacer más adelante la carrera, seguro que le convalidaban muchas asignaturas. Esta profesión no tiene días libres, es un compromiso con lectores, oyentes y espectadores. Exige un sacrificio personal que a veces no está pagado. Ahora las animo a escribir novelas. Escribir puede ser un salvavidas.