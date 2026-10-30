ACCIDENTE DE TREN
Puente rechaza dimitir tras la tragedia de Urda

¿Sabe usted que niños y adultos pueden disfrutar de un paseo todos los fines de semana en Ourense?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la labor de cada domingo de los Carrieiros

Carrileiros.
Carrileiros. | La Región

¿Sabe usted que desde hace casi 20 años, niños y adultos pueden disfrutar de un paseo en tren por un paisaje totalmente ferroviario con túneles, pasos a nivel y demás? ¿Que esta divertida experiencia es posible los domingos por la mañana gracias a la generosidad de un grupo de voluntarios, incluido un jefe de estación de 10 años? ¿Que forman parte del grupo “Carrileiros”, grandes conocedores e historiadores de la historia del ferrocarril ourensana?

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