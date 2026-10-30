¿Sabe usted que niños y adultos pueden disfrutar de un paseo todos los fines de semana en Ourense?

¿Sabe usted que desde hace casi 20 años, niños y adultos pueden disfrutar de un paseo en tren por un paisaje totalmente ferroviario con túneles, pasos a nivel y demás? ¿Que esta divertida experiencia es posible los domingos por la mañana gracias a la generosidad de un grupo de voluntarios, incluido un jefe de estación de 10 años? ¿Que forman parte del grupo “Carrileiros”, grandes conocedores e historiadores de la historia del ferrocarril ourensana?

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