Resulta curioso que, a menudo, los niños sean más conscientes que los adultos de lo que está bien y lo que está mal. Esa fue precisamente la sensación que dejó ayer la celebración del Día de la Infancia en Ourense, bajo el lema “Derechos a la acción”. Cerca de 300 escolares de toda Galicia compartieron sus reflexiones y reivindicaciones sobre la salud, la igualdad y no discriminación y la protección frente a la violencia.

“Los derechos no deberían quedar solo escritos en un papel”, empezó diciendo Álvaro, encargado de presentar el acto junto a su compañera María, ambos miembros del Consello Autonómico de Infancia e Adolescencia de Galicia. Con esa premisa, cedieron el micrófono a los escolares para que expusieran las propuestas que habían preparado.

Uno de los momentos más emotivos llegó con Artai, alumno de 10 años de Maristas que acudió en representación de Trascos, asociación de acompañamiento a personas con autismo de la que es usuario. Recordó que “el autismo no es una enfermedad, es una condición que acompaña a la persona a lo largo de su vida” y puso el foco en la amistad y la inclusión real. “Un amigo de verdad es aquel con el que puedo ser yo mismo, aquel que me respeta tal y como soy, con mis fortalezas y debilidades”, explicó antes de lanzar una petición: “No tenemos por qué siempre ser nosotros los que tratemos de iniciar una conversación o de participar en un juego, los demás también pueden dar ese primer paso”.

El derecho a la protección frente a la violencia y el acoso escolar fue analizado por el alumnado del Colegio Padre Feijóo Zorelle, que consideró insuficientes las medidas actuales de prevención. Por ello, reclamaron formación obligatoria para quienes trabajan con menores, educación digital desde quinto y sexto de Primaria y grupos de “alumnos ayudantes” supervisados por docentes preparados para detectar conflictos a tiempo. “Los profesores no son ni policías, ni psicólogos, ni educadores sociales, y no pueden resolver todos los problemas de violencia ellos solos”, advirtieron.

Por su parte, el alumnado de Carmelitas abordó el derecho a la salud más allá de las consultas médicas y las vacunas. Defendieron que estar sano implica cuidar el bienestar emocional y garantizar alimentación, agua potable, descanso y una convivencia sana en las aulas. “Cuidar la salud también significa tratar bien a los demás, respetarlos y evitar que nadie se sienta excluido”, recordaron.

Las propuestas fueron escuchadas en el Campus de Ourense por representantes de la Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia y de la Xunta, que se comprometieron a tomar nota.