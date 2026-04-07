No queda demostrado que sea delito de forma provisional la compra de material y la contratación de un asesor como cámara de Auria TV con fondos municipales

La Justicia ha decidido el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a raíz de la querella presentada por un exconcejal de Democracia Ourensana.

La denuncia cuestionaba la supuesta adquisición de material técnico con fondos municipales para la televisión privada Auria TV, propiedad del alcalde, y la contratación de un asesor encargado de realizar grabaciones para la misma.

Casi 9.000 euros

El juez recalca que el material técnico, incluido la compra de dos cámaras por 8.698,04 euros en junio de 2020, puede tener un interés legítimo para la ciudadanía, más allá de su posible utilización en Auria TV. En palabras del magistrado, “es totalmente razonable que el Concello adquiera material para grabar actos de interés para los ourensanos, teniendo en cuenta la importancia de las redes sociales”.

En cuanto al asesor municipal, el juez señala que no se ha demostrado que haya trabajado para Auria TV. Desde 2019, desempeña funciones únicamente para el Concello, incluyendo la realización de grabaciones institucionales, lo que no es contrario al derecho penal.

El auto permite la apelación ante la Audiencia Provincial, por lo que la resolución aún no es firme.